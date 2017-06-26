Директор департамента ФИФА Смит уверен, что российское ТВ получит права на показ ЧМ-2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Российские телеканалы несомненно получат права на показ матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Такое мнение на пресс-конференции высказал директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

"Не хотел бы спекулировать на этой теме. Думаю, с правами разберутся вовремя. Уверен, что будут достигнуты соглашения", - сказал Смит.

Права на трансляцию Кубка конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, получил консорциум "2Спорт2". В консорциум входят Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ".

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.