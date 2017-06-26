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Шишкарев: гандбольный клуб "Зенит" может быть создан на базе команды "Университет-Нева"

Спорт
26 июня, 18:39 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

По словам главы Федерации гандбола России, у гандбольного "Зенита" потрясающий потенциал

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Сергей Шишкарев

Сергей Шишкарев

© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Создание гандбольного клуба "Зенит" может пройти на базе санкт-петербургского клуба "Университет-Нева". Об этом ТАСС заявил глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов рассказал ТАСС, что корпорация имеет предложения по созданию клубов по гандболу и мини-футболу, объединенных под брендом "Зенит", но вопрос еще обсуждается.

"Идея о создании "Зенита" была предложена федерацией достаточно давно. Знаю, что в руководстве клуба и руководстве "Газпрома" эта тема тоже давно обсуждается. Можно сказать, что это движение на встречных курсах, потому что "Зенит" сейчас идет по пути создания универсального, всеобъемлющего спортивного проекта, который включает несколько видов спорта. Меня радует появление таких новостей от наших партнеров, федерация пребывает в приятном возбуждении от будущего сотрудничества.", - заявил Шишкарев.

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"Потенциал гандбольного "Зенита" просто потрясающий, очень важно, что в городе работает Дмитрий Николаевич Торгованов [главный тренер мужской сборной России], это преданный гандболу человек, один из немногих олимпийских чемпионов по гандболу из Санкт-Петербурга. Я не скрою, что мы достаточно содержательно переписываемся с Александром Валерьевичем Дюковым (председателем правления "Газпрома" - прим. ТАСС), и я знаю, что у него есть интерес к нашему виду спорта, он следит за играми сборной и клубов. У нас на уровне спортивного менеджмента сложилось понимание, что гандбол очень перспективен. Можно сказать, что те амбиции, которые есть у "Зенита" и "Газпрома", говорят о том, что они ориентируются на лидерские позиции в России и Европе", - добавил он.

"Я думаю, что за лето мы сформируем правильную конструкцию взаимоотношений и осенью выйдем на реализацию многоступенчатого плана, который позволит гандбольному "Зениту" засверкать уже в ближайшее время. Если сейчас мы проведем переговоры, то есть вероятность изменения бренда клуба "Университет-Нева", который возглавляет Торгованов. У меня есть четкое понимание, что новая команда может быть создана на базе этого клуба. Еще два месяца до завершения заявочной кампании, и было бы здорово, если уже в сентябре в первенство страны заявится "Зенит", - заключил глава федерации.

В 2014 году в Санкт-Петербурге появился баскетбольный клуб "Зенит", который выступает в Единой лиге ВТБ. В минувшем сезоне команда дошла до финала турнира и в следующем году выступит в Евролиге.

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