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Российские волейболистки обыграли команду Казахстана в матче Кубка Ельцина

Спорт
26 июня, 18:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

В следующем матче россиянки 27 июня сыграют с командой Турции

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Женская сборная России одержала победу над командой Казахстана в своем первом матче Кубка Ельцина по волейболу, который проходит в Екатеринбурге.

Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу россиянок. В другом матче игрового дня сборная Сербии переиграла команду Болгарии - 3-0. Также в турнире принимает участие сборная Турции.

В следующем матче россиянки 27 июня сыграют с командой Турции, сборная Казахстана - с командой Болгарии.

Кубок Ельцина, который проводится в Екатеринбурге с 2003 года, завершится 30 июня.

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