Уникальные и золотые: шахматистки сборной России впервые в истории выиграли командный ЧМ

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России по шахматам впервые в истории одержала победу на командном чемпионате мира, который проходил в Ханты-Мансийске. Мужская сборная России завоевала серебряные медали, уступив китайской команде.

Международная федерация шахмат (FIDE) впервые решила проводить женский и мужской чемпионаты одновременно. Как заявил ТАСС президент FIDE Кирсан Илюмжинов, эта затея оправдала себя. "Мы впервые проводили женский и мужской турниры одновременно, все получилось. Ханты-Мансийск организовал все на высочайшем уровне, это неудивительно, ведь здесь не раз проводились турниры мирового масштаба", - сказал Илюмжинов.

Золотой состав

Женская сборная России выступала сильнейшим составом и за тур до конца турнира опережала ближайших преследовательниц из Украины на четыре очка. В том, что итоговая победа будет за российской командой, никто не сомневался. Александра Костенюк, Катерина Лагно, Валентина Гунина, Ольга Гиря и Александра Горячкина по ходу чемпионата обыграли всех принципиальных соперниц, а в заключительном туре поставили жирную точку, уверенно победив украинок.

По словам президента Российской шахматной федерации Андрея Филатова, женская сборная России является уникальной командой. "Женская сборная под руководством Сергея Рублевского трижды брала золото Всемирных шахматных олимпиад, золото чемпионата Европы и вот теперь выиграла чемпионат мира, особенно приятно, что это случилось на родине, - отметил Филатов. - Несмотря на то, что в эти дни страна пристально следила за Кубком конфедераций по футболу, мы чувствовали поддержку всей России. Наши "золотые" спортсменки ровно прошли всю дистанцию и обыграли принципиальных соперниц - сборные Китая, Грузии, Польши и Украины".

Илюмжинов согласился с Филатовым, добавив, что российская сборная по ходу всего чемпионата была "сбалансированной и сильной командой". "Я сделал символический первый ход перед сегодняшним матчем Костенюк. Что тут скажешь, женская сборная России по праву стала победителем турнира, представ сбалансированной и сильной командой под предводительством сильнейшей шахматистки - Александры Костенюк", - сказал глава FIDE.

Россиянки завоевывали медали на всех пяти предыдущих чемпионатах мира. В активе команды четыре серебра (2007, 2009, 2011, 2015) и бронза (2013).

Без Карякина лучшими не стали

Мужская сборная России выступила не так успешно. Команда в составе Яна Непомнящего, Никиты Витюгова, Максима Матлакова, Владимира Федосеева и Петра Свидлера смогла завоевать серебряные медали. Чемпионами стали китайские шахматисты, бронзовые медали завоевала сборная Польши.

По мнению Илюмжинова, российские шахматисты показали хороший результат, учитывая, что выступали не основным составом. "Второе место - это тоже хороший результат, учитывая, в каком составе выступала команда. Не было Сергея Карякина, Владимира Крамника, Александра Грищука", - отметил президент FIDE.

Мужская сборная России побеждала на командном чемпионате мира четырежды (1997, 2005, 2009, 2013). На турнире в 2015 году россияне стали четвертыми.

Командный чемпионат мира является вторым по значимости турниром для сборных - после Всемирной шахматной олимпиады, которая проходит по четным годам.