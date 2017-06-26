Усэйн Болт может принять участие в Олимпиаде-2020

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Восьмикратный олимпийский чемпион спринтер из Ямайки Усэйн Болт может принять участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Остраве.

Ранее Болт заявлял о том, что Олимпиада-2016 стала для него последней. Завершить профессиональную карьеру 30-летний спортсмен планирует после чемпионата мира 2017 года в Лондоне, который пройдет 5-13 августа.

"Не могу сказать точно, приму ли я участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Не люблю загадывать вперед на достаточно большой период. Если найду в себе силы, то обязательно приму участие, но могу сказать точно, что в качестве тренера вы меня там не увидите", - сказал спортсмен.

Болт рассказал, что может стать экспертом на спортивном телевидении. "Знаю, что я шоумен, но не очень люблю телевизор, чтобы иметь собственное шоу или что-то в этом роде. Мне просто нравится развлекать толпу. Возможно, в будущем мне была бы интересна работа аналитика на спортивном канале", - сказал атлет.

Бегун признался, что хотел завершить карьеру еще после Олимпийских игр 2004 года в Афинах. На Играх-2004 Болт получил травму бедра и не смог преодолеть квалификационный забег.

"Когда я не смог квалифицироваться в Афинах, то хотел завершить карьеру. Было безумно обидно и больно не от полученной травмы, а от того, что не смог квалифицироваться. Однако, поговорив с отцом и тренером, решил, что добьюсь золотой олимпийской медали, несмотря ни на что. Меня одолевал страх, что травмы преследуют меня и идут по пятам, боялся, что пропущу Олимпиаду в 2008-м году, но благодаря поддержке я стал одним из самых известных спортсменов в мире", - сказал атлет.

Болт является единственным спортсменом, которому удалось выиграть спринтерские дистанции на 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд: Пекин-2008, Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро-2016. Также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19).