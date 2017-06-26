Александр Медведев: ХК СКА покупкой Гаврикова закрыл нехватку атакующих защитников

Игроки сборной России Владислав Гавриков и сборной Латвии Каспарс Даугавиньш (слева направо) в матче чемпионата мира по хоккею 2017 года между сборными командами России и Латвии © Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб СКА приобретением 21-летнего хоккеиста Владислава Гаврикова постарался решить проблему дефицита жестких и атакующих защитников команды. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров клуба Александр Медведев.

В понедельник СКА объявил о переходе Гаврикова из ярославского "Локомотива" в обмен на денежную компенсацию. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.

"Гавриков относится к числу наиболее сильных и развивающихся защитников. У нас две слабые позиции: центрального нападающего и защитника, который может жестко сыграть и начать атаку. Гавриков относится к таким защитникам, которые уже неплохо себя проявили и имеют хороший потенциал", - сказал Медведев.

По словам Медведева, переход Гаврикова связан и с интересами сборной России. "В год, когда будут проводиться и Олимпиада, и чемпионат мира, тренеру СКА получить такого игрока в свое расположение - это подарок судьбы", - отметил он.

Гавриков, являющийся воспитанником хоккейной школы "Локомотива", выступал за основную команду с 2014 года. В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги он провел 69 матчей, в которых забросил четыре шайбы и сделал восемь результативных передач. Вместе с "Локомотивом" Гавриков стал полуфиналистом Кубка Гагарина.

В составе сборной России защитник стал бронзовым призером чемпионата мира 2017 года. Интерес к защитнику в этом году проявлял "Коламбус".