ФК "Локомотив" забил 10 безответных мячей в контрольном матче со словенским "Анкараном"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Локомотив" одержал крупную победу над словенским "Анкараном" со счетом 10:0 в контрольном матче. Железнодорожники проводят сбор в Австрии.

Забитыми мячами отметились Мануэл Фернандеш (4-я и 16-я минуты), Ари (30, 38, 52), Антон Миранчук (49, 57) и Артем Галаджан (61, 64, 87). Следующим соперником "Локомотива" на сборе станет хорватская "Риека".

Обладатель Кубка России прошедшего сезона начнет сезон-2017/18 матчем за Суперкубок России против чемпиона страны московского "Спартака". Встреча пройдет 14 июля в Москве на стадионе "Локомотив".