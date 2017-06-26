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Бывший футболист сборной Норвегии Риисе будет выступать в лыжных гонках

Спорт
26 июня, 21:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Свою дебютную гонку Риисе, завершивший карьеру футболиста в прошлом году, проведет в июле, на фестивале лыжероллеров

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Йон-Арне Риисе

Йон-Арне Риисе

© EPA/ETTORE FERRARI

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Бывший защитник сборной Норвегии по футболу и английского "Ливерпуля" Йон-Арне Риисе будет выступать в лыжных гонках. Об этом сообщает норвежское издание VG.

"Теперь я буду делать вещи, которые я не делал раньше, - сказал Риисе. - Я начал с чистого листа, это вызов для меня".

36-летний норвежец вошел в состав тренировочной команды олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Эйстейна Петтерсена. Свою дебютную гонку Риисе, завершивший карьеру футболиста в прошлом году, проведет в июле, на фестивале лыжероллеров Blink.

В составе "Ливерпуля" Риисе стал победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка Англии и Кубка лиги, а также двукратным обладателем Суперкубка Англии и Суперкубка Европы. Также он выступал за норвежский "Олесунн", "Монако", итальянскую "Рому", английский "Фулхэм", кипрский АПОЭЛ, индийские "Дели Дайнамос" и "Ченнай Титанс". В составе сборной Норвегии Риисе провел 110 матчей, что является рекордным показателем.

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