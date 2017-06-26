Финский хоккеист Селянне включен в Зал славы НХЛ

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной Финляндии по хоккею Теему Селянне включен в Зал славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который находится в Торонто. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В понедельник в Торонто состоялось голосование по выбору кандидатов в Зал славы. Помимо Селянне, на введение в Зал славы представлены канадцы Дэйв Андрейчук, Пол Кария и Марк Рекки, а также бывший игрок женской сборной Канады, двукратная олимпийская чемпионка и восьмикратная чемпионка мира Даниэлле Гойетт.

Кроме того, в Зал славы включены 88-летний тренер Клэр Дрейк, который считается одним из самых успешных специалистов в истории канадского студенческого хоккея, и владелец клуба "Бостон" 77-летний Джереми Джейкобс, который входит в совет директоров клуба с 1975 года.

Meet the HHOF Class of 2017. Dave Andreychuk, Danielle Goyette, Paul Kariya, Mark Recchi, Teemu Selanne, Clare Drake and Jeremy Jacobs. pic.twitter.com/fzwGJUZVZv — Hockey Hall of Fame (@HockeyHallFame) 26 июня 2017 г.

46-летний Селянне является серебряным (2006) и трехкратным бронзовым (1998, 2010, 2014) призером Олимпийских игр, а также серебряным (1999) и бронзовым (2008) призером чемпионатов мира. Финн становился самым ценным игроком чемпионата мира 1999 года и Олимпийских игр 2014 года, он также является рекордсменом Олимпиад по количеству набранных очков - 43. В составе "Анахайма" Селянне в 2007 году стал обладателем Кубка Стэнли. Ему также принадлежит рекорд по числу шайб, заброшенных игроком в дебютном сезоне в НХЛ, в сезоне-1992/93 он забросил 76 шайб в составе "Виннипега".

Андрейчук завершил карьеру в 2006 году в составе клуба "Тампа-Бэй", став обладателем Кубка Стэнли в 2004-м. Большую часть карьеры канадский форвард провел в "Баффало" (с 1982 по 1993 годы). За 1639 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ Андрейчук набрал 1338 очков (640 шайб + 698 передач). Канадец Кария выступал с 1994 по 2010 годы, проведя девять сезонов в клубе "Анахайм". В составе сборной Канады Кария становился чемпионом Олимпийских игр 2002 года, а также серебряным призером Игр-1994 в Лиллехаммере, на его счету также золото (1994) и серебро (1996) чемпионатов мира.

Торжественная церемония введения бывших игроков и функционеров в Зал славы пройдет 13 ноября.