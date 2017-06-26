Московский бадминтонист Карпов выиграл Спартакиаду в трех дисциплинах

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Москвич Георгий Карпов одержал победу в соревнованиях по бадминтону в одиночном, в парном и в смешанных разрядах на восьмой летней Спартакиаде учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

В финале одиночного разряда Карпов в двух сетах обыграл бадминтониста из Московской области Георгия Лебедева. Бронзу завоевали москвич Александр Никулин и Станислав Проскура из Саратовской области. Также Карпов в паре с Никулиным победили в парном разряде. В финале москвичи в двух сетах оказались сильнее своих земляков Акима Лина и Евгения Черлитина. Бронза в активе татарстанских спортсменов Тимура Вилуаллина и Таймаза Гареева и воронежских бадминтонистов Владислава Добычкина и Михаила Карташова.

В одиночном разряде у девушек победу одержала москвичка Анастасия Шаповалова, которая в двух сетах в финале обыграла другую москвичку Викторию Козыреву. Третье место заняли Елена Филиппова из Московской области и Алеся Ершова из Калужской области. В финале соревнований в парном разряде Шаповалова и Курдюкова в трех сетах обыграли представительниц Санкт-Петербурга Анастасию Боярун и Алену Яковлеву. Бронзу завоевали Влада Залевская и Валерия Рудакова из Самарской области и Виктория Козырева и Мария Сухова из Московской области.

Третье золото Карпов заработал в соревнованиях смешанных пар. Вместе с Курдюковой они принесли очередную победу команде Москвы, в финале в двух сетах обыграв бадминтонистов из Московской области Егора Вельпа и Филиппову.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.