Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Московский бадминтонист Карпов выиграл Спартакиаду в трех дисциплинах

Спорт
26 июня, 23:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

В финале одиночного разряда Карпов в двух сетах обыграл бадминтониста из Московской области Георгия Лебедева

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Москвич Георгий Карпов одержал победу в соревнованиях по бадминтону в одиночном, в парном и в смешанных разрядах на восьмой летней Спартакиаде учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

В финале одиночного разряда Карпов в двух сетах обыграл бадминтониста из Московской области Георгия Лебедева. Бронзу завоевали москвич Александр Никулин и Станислав Проскура из Саратовской области. Также Карпов в паре с Никулиным победили в парном разряде. В финале москвичи в двух сетах оказались сильнее своих земляков Акима Лина и Евгения Черлитина. Бронза в активе татарстанских спортсменов Тимура Вилуаллина и Таймаза Гареева и воронежских бадминтонистов Владислава Добычкина и Михаила Карташова.

В одиночном разряде у девушек победу одержала москвичка Анастасия Шаповалова, которая в двух сетах в финале обыграла другую москвичку Викторию Козыреву. Третье место заняли Елена Филиппова из Московской области и Алеся Ершова из Калужской области. В финале соревнований в парном разряде Шаповалова и Курдюкова в трех сетах обыграли представительниц Санкт-Петербурга Анастасию Боярун и Алену Яковлеву. Бронзу завоевали Влада Залевская и Валерия Рудакова из Самарской области и Виктория Козырева и Мария Сухова из Московской области.

Третье золото Карпов заработал в соревнованиях смешанных пар. Вместе с Курдюковой они принесли очередную победу команде Москвы, в финале в двух сетах обыграв бадминтонистов из Московской области Егора Вельпа и Филиппову.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Летняя Спартакиада
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
11
Болельщики Кубка конфедераций посмотрели русский балет в московском метро
Болельщик сборной Чили
17
Сборная Чили сыграла вничью с командой Австралии и вышла в полуфинал Кубка конфедераций
18
Сборная Германии обыграла команду Камеруна и вышла в полуфинал Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Испании эксгумируют останки Сальвадора Дали из-за иска об отцовстве
2
Экс-глава ФСБ: Конвенция о борьбе с финансированием терроризма принесет несомненную пользу
3
"Юрий Долгорукий" успешно поразил "Булавой" все цели на камчатском полигоне Кура
4
В Москве сносят ДК имени Серафимовича
5
СМИ: упавший на сарай в Нидерландах камень оказался метеоритом, которому 4,5 млрд лет
6
Владимир Этуш чувствует себя хорошо и намерен вернуться в театр
7
Гроза и град не повлияли на работу городского транспорта Москвы
Темы дня
Загрузка...
Реклама