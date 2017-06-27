Очередной сезон футбольной Лиги чемпионов открывают матчи квалификации

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Первые матчи 1-го квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов пройдут во вторник. Очередной сезон главного еврокубкового турнира будет открыт на Фарерских островах и Мальте, а также в Армении и Уэльсе.

В Торсхавне в матче с фарерским клубом "Викингур" состоится дебют в еврокубках представителя Косова - в Лиге чемпионов выступит "Трепча-89", которая представляет город Митровица. Косово стало членом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2016 года и делегировало национальную команду в отборочный турнир чемпионата мира, однако прошлогодний чемпион страны "Фероникели" не получил лицензию для участия в еврокубках.

"Трепча-89" получил не только допуск в Лиге чемпионов, но и право проводить домашние матчи на родном стадионе "Адем Джашари" в Митровице, которая разделена на две части - сербскую и косовскую. Ответная игра с "Викингуром" состоится 4 июля.

Во вторник пройдут также первые матчи в парах "Хайбернианс" (Мальта) - "Таллин" (Эстония), "Алашкерт" (Армения) - "Санта-Колома" (Андорра) и "Нью- Сэйнтс" (Уэльс) - "Эуропа" (Гибралтар). В среду сыграют североирландский "Линфилд" и "Ла-Фьорита" из Сан-Марино.

Во 2-м квалификационном раунде к пяти победителям первой стадии добавятся еще 29 клубов, среди которых - недавно выступавшие в основном турнире Лиги чемпионов польская "Легия", кипрский АПОЭЛ, болгарский "Лудогорец", казахстанская "Астана", белорусский БАТЭ, шведский "Мальме", датский "Копенгаген", норвежский "Русенборг". Матчи второй стадии пройдут 11-12 и 18-19 июля.

ЦСКА начинает в конце июля

С третьего раунда Лиги чемпионов в борьбу вступают еще 14 клубов, среди которых - вице-чемпион России ЦСКА, которому для выхода в групповой раунд необходимо преодолеть две стадии. Жеребьевка 3-го раунда Лиги чемпионов пройдет 14 июля, матчи состоятся 25-26 июля и 1-2 августа. ЦСКА в соперники на так называемом "нечемпионском пути" могут достаться третий клуб Франции "Ницца", а также вице- чемпионы своих стран - румынский "Стяуа", швейцарский "Янг Бойз", турецкий "Башакшехир" из Стамбула и греческий АЕК.

В стыковых матчах за право сыграть в основном раунде в борьбу вступят испанская "Севилья", итальянский "Наполи", английский "Ливерпуль", португальский "Спортинг" и германский "Хоффенхайм".

Чемпион России московский "Спартак" выступит в основном турнире, где возглавит одну из восьми групп. Жеребьевка групповой стадии пройдет 24 августа в Монако, матчи первого тура будут сыграны 12-13 сентября.

Финал Лиги чемпионов нынешнего сезона запланирован на 26 мая 2018 года в Киеве.

В четверг состоятся первые матчи 1-го квалификационного раунда Лиги Европы. "Зенит" и "Краснодар" стартуют с 3-го раунда 27 июля, тогда как обладатель Кубка России "Локомотив" выступит в групповом турнире второго по значимости еврокубкового турнира.