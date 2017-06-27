Очередной сезон футбольной Лиги чемпионов открывают матчи квалификации

"Филадельфия" сделала квалификационное предложение хоккеисту ЛюбимовуСпорт 27 июня, 1:12
"Известия": "Роснефть" намерена за 20 лет добыть 500 млн т нефти сверх планаЭкономика и бизнес 27 июня, 0:39
"Сент-Луис" не стал предлагать новый контракт хоккеисту ЯкуповуСпорт 27 июня, 0:33
Очередной сезон футбольной Лиги чемпионов открывают матчи квалификацииСпорт 27 июня, 0:11
РУСАДА выберет нового председателя наблюдательного совета вместо ИсинбаевойСпорт 27 июня, 0:07
Казань не устает от Роналду и Видаля: город встретил полуфиналистов Кубка конфедерацийСпорт 26 июня, 23:41
Газета Bild опубликовала выдержки из внутреннего доклада ФИФА по делу о коррупцииСпорт 26 июня, 23:28
СМИ: упавший на сарай в Нидерландах камень оказался метеоритом, которому 4,5 млрд летКосмос 26 июня, 23:10
CNN не назвала причин удаления материала о встрече бизнесменов из США и РоссииМеждународная панорама 26 июня, 22:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Первые матчи 1-го квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов пройдут во вторник. Очередной сезон главного еврокубкового турнира будет открыт на Фарерских островах и Мальте, а также в Армении и Уэльсе.
В Торсхавне в матче с фарерским клубом "Викингур" состоится дебют в еврокубках представителя Косова - в Лиге чемпионов выступит "Трепча-89", которая представляет город Митровица. Косово стало членом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2016 года и делегировало национальную команду в отборочный турнир чемпионата мира, однако прошлогодний чемпион страны "Фероникели" не получил лицензию для участия в еврокубках.
"Трепча-89" получил не только допуск в Лиге чемпионов, но и право проводить домашние матчи на родном стадионе "Адем Джашари" в Митровице, которая разделена на две части - сербскую и косовскую. Ответная игра с "Викингуром" состоится 4 июля.
Во вторник пройдут также первые матчи в парах "Хайбернианс" (Мальта) - "Таллин" (Эстония), "Алашкерт" (Армения) - "Санта-Колома" (Андорра) и "Нью- Сэйнтс" (Уэльс) - "Эуропа" (Гибралтар). В среду сыграют североирландский "Линфилд" и "Ла-Фьорита" из Сан-Марино.
Во 2-м квалификационном раунде к пяти победителям первой стадии добавятся еще 29 клубов, среди которых - недавно выступавшие в основном турнире Лиги чемпионов польская "Легия", кипрский АПОЭЛ, болгарский "Лудогорец", казахстанская "Астана", белорусский БАТЭ, шведский "Мальме", датский "Копенгаген", норвежский "Русенборг". Матчи второй стадии пройдут 11-12 и 18-19 июля.
С третьего раунда Лиги чемпионов в борьбу вступают еще 14 клубов, среди которых - вице-чемпион России ЦСКА, которому для выхода в групповой раунд необходимо преодолеть две стадии. Жеребьевка 3-го раунда Лиги чемпионов пройдет 14 июля, матчи состоятся 25-26 июля и 1-2 августа. ЦСКА в соперники на так называемом "нечемпионском пути" могут достаться третий клуб Франции "Ницца", а также вице- чемпионы своих стран - румынский "Стяуа", швейцарский "Янг Бойз", турецкий "Башакшехир" из Стамбула и греческий АЕК.
В стыковых матчах за право сыграть в основном раунде в борьбу вступят испанская "Севилья", итальянский "Наполи", английский "Ливерпуль", португальский "Спортинг" и германский "Хоффенхайм".
Чемпион России московский "Спартак" выступит в основном турнире, где возглавит одну из восьми групп. Жеребьевка групповой стадии пройдет 24 августа в Монако, матчи первого тура будут сыграны 12-13 сентября.
Финал Лиги чемпионов нынешнего сезона запланирован на 26 мая 2018 года в Киеве.
В четверг состоятся первые матчи 1-го квалификационного раунда Лиги Европы. "Зенит" и "Краснодар" стартуют с 3-го раунда 27 июля, тогда как обладатель Кубка России "Локомотив" выступит в групповом турнире второго по значимости еврокубкового турнира.