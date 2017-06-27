"Сент-Луис" не стал предлагать новый контракт хоккеисту Якупову

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" не сделал квалификационного предложения российскому нападающему Наилю Якупову. Как сообщается на официальном сайте команды, предложения получили Магнус Пяаярви, Колтон Парэйко, Оскар Сундквист, Джордан Биннингтон и Петтери Линдбом.

Срок контракта 23-летнего хоккеиста с "Сент-Луисом" истекает 1 июля, после чего он получит статус неограниченно свободного агента.

Якупов в начале октября прошлого года перешел из "Эдмонтона" в "Сент-Луис", провел за него 40 матчей, в которых набрал 9 очков (3 шайбы + 6 передач). В розыгрыше Кубка Стэнли, в котором "Сент-Луис" дошел до четвертьфинала, Якупов не провел ни одного матча. Московский ЦСКА, который владел правами на игрока в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), 1 мая обменял их в санкт-петербургский СКА.