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"Сент-Луис" не стал предлагать новый контракт хоккеисту Якупову

Спорт
27 июня, 0:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Срок соглашения российского форварда с клубом НХЛ истекает 1 июля

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Наиль Якупов

Наиль Якупов

© AP Photo/Jeff Roberson

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" не сделал квалификационного предложения российскому нападающему Наилю Якупову. Как сообщается на официальном сайте команды, предложения получили Магнус Пяаярви, Колтон Парэйко, Оскар Сундквист, Джордан Биннингтон и Петтери Линдбом.

Срок контракта 23-летнего хоккеиста с "Сент-Луисом" истекает 1 июля, после чего он получит статус неограниченно свободного агента.

Якупов в начале октября прошлого года перешел из "Эдмонтона" в "Сент-Луис", провел за него 40 матчей, в которых набрал 9 очков (3 шайбы + 6 передач). В розыгрыше Кубка Стэнли, в котором "Сент-Луис" дошел до четвертьфинала, Якупов не провел ни одного матча. Московский ЦСКА, который владел правами на игрока в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), 1 мая обменял их в санкт-петербургский СКА.

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