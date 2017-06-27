"Филадельфия" сделала квалификационное предложение хоккеисту Любимову

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" сделал квалификационное предложение российскому нападающему Роману Любимову. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Также квалификационные предложения получили Скотт Лоутон, Коул Бардро, Тэйлор Лайер, Энтони Столарц, Алекс Лайон и Майк Веккионе.

Любимов в минувшем сезоне провел за "Филадельфию" 47 матчей, набрал 6 (4 гола + 2 передачи) очков. Команда не попала в плей-офф, заняв 11-е место в Восточной конференции.

В июле прошлого года 25-летний россиянин подписал однолетний контракт с "Филадельфией". Ранее форвард играл в московском ЦСКА.