"Филадельфия" сделала квалификационное предложение хоккеисту Любимову

"Филадельфия" сделала квалификационное предложение хоккеисту ЛюбимовуСпорт 27 июня, 1:12
"Известия": "Роснефть" намерена за 20 лет добыть 500 млн т нефти сверх планаЭкономика и бизнес 27 июня, 0:39
"Сент-Луис" не стал предлагать новый контракт хоккеисту ЯкуповуСпорт 27 июня, 0:33
Очередной сезон футбольной Лиги чемпионов открывают матчи квалификацииСпорт 27 июня, 0:11
РУСАДА выберет нового председателя наблюдательного совета вместо ИсинбаевойСпорт 27 июня, 0:07
Казань не устает от Роналду и Видаля: город встретил полуфиналистов Кубка конфедерацийСпорт 26 июня, 23:41
Газета Bild опубликовала выдержки из внутреннего доклада ФИФА по делу о коррупцииСпорт 26 июня, 23:28
СМИ: упавший на сарай в Нидерландах камень оказался метеоритом, которому 4,5 млрд летКосмос 26 июня, 23:10
CNN не назвала причин удаления материала о встрече бизнесменов из США и РоссииМеждународная панорама 26 июня, 22:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" сделал квалификационное предложение российскому нападающему Роману Любимову. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Также квалификационные предложения получили Скотт Лоутон, Коул Бардро, Тэйлор Лайер, Энтони Столарц, Алекс Лайон и Майк Веккионе.
Любимов в минувшем сезоне провел за "Филадельфию" 47 матчей, набрал 6 (4 гола + 2 передачи) очков. Команда не попала в плей-офф, заняв 11-е место в Восточной конференции.
В июле прошлого года 25-летний россиянин подписал однолетний контракт с "Филадельфией". Ранее форвард играл в московском ЦСКА.