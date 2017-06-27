ХК "Вашингтон" сделал квалификационные предложения Орлову и Кузнецову

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" сделал квалификационные предложения российским игрокам Евгению Кузнецову и Дмитрию Орлову. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Кроме них, квалификационные предложения получили нападающие Чандлер Стивенсон, Андре Бураковски, Лайам О'Брайен и Трэвис Бойд, а также вратарь Филипп Грубауэр.

Кузнецов дебютировал за "Вашингтон" в марте 2014 года. 6 июля 2015 года он продлил контракт с клубом на два года. Всего в составе команды он провел 300 матчей, в которых набрал 201 (64 шайбы + 137 передач) очко.

Орлов выступает за "Вашингтон" с 2011 года. В сентябре прошлого года россиянин продлил на один год контракт с клубом. Всего за команду он сыграл в 307 матчах и записал на свой счет 97 (20+77) очков.