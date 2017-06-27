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Уэстбрук признан самым ценным игроком сезона-2016/17 в НБА

Спорт
27 июня, 7:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

В этой номинации он обошел Джеймса Хардена и Кавая Ленарда

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Расселл Уэстбрук

Расселл Уэстбрук

© Photo by Evan Agostini/Invision/AP

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Разыгрывающий "Оклахомы" Расселл Уэстбрук признан самым ценным игроком (MVP) сезона-2016/17 в Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Первая в истории церемония вручения наград НБА прошла в Нью-Йорке. Ранее имена победителей объявлялись по ходу сезона. На приз MVP также претендовали Джеймс Харден ("Хьюстон") и Кавай Ленард ("Сан-Антонио").

Уэстбрук 10 апреля в матче против "Денвера" сделал 42-й трипл-дабл в сезоне и превзошел достижение Оскара Робертсона, которое тот установил в сезоне-1961/62. В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата он установил еще несколько рекордов - стал первым игроком, сделавшим трипл- дабл со стопроцентной точностью бросков (шесть двухочковых бросков + шесть штрафных), набрал наибольшее количество очков, сделав трипл-дабл, - 57 и стал первым игроком после Робертсона с трипл-даблом в среднем по итогам сезона (31,6 очка, 10,7 подбора и 10,4 передачи). Это помогло "Оклахоме" пробиться в плей-офф с шестого места, однако уже в первом раунде "Тандер" уступили "Хьюстону" - 1-4.

Лучшим новичком сезона стал Малкольм Брогдон из "Милуоки", тренером года назван наставник "Хьюстона" Майк Д'Антони, самым прогрессирующим игроком признан Яннис Адетокумбо ("Милуоки"), лучшим "шестым" (запасным) игроком стал Эрик Гордон из "Хьюстона", Дрэймонд Грин ("Голден Стэйт") назван лучшим обороняющимся игроком сезона.

Вице-президент "Сан-Антонио" Монти Уильямс получил награду имени Крэйга Сэйгера за стойкость, он вернулся в баскетбол после смерти жены. Одиннадцатикратный чемпион НБА 83-летний Билл Расселл получил награду за жизненные достижения. Дирк Новицки из "Далласа" назван лучшим партнером по команде сезона по результатам опроса игроков лиги. Боб Майерс из "Голден Стэйт" признан лучшим менеджером сезона.

Баскетболист "Шарлотт" Кемба Уокер получил награду за спортивный дух, а защитник "Хьюстона" победил в новой номинации "Самоотверженность".

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