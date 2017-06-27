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Рябинский заявил, что потратил миллионы долларов из-за допингового скандала с Поветкиным

Спорт
27 июня, 8:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

По словам главы "Мира бокса", для него не важно, отобьются эти деньги или нет

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Александр Поветкин и Андрей Рябинский

Александр Поветкин и Андрей Рябинский

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Судебные разбирательства и допинговый скандал обошлись промоутерам российского боксера Александра Поветкина в несколько миллионов долларов. Об этом ТАСС заявил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

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"Я пока не считал, но это уже миллионы долларов, - сказал Рябинский. - Не важно, отобьется это или нет, он мой друг, и я должен его защищать. Я влез в бокс, а раз сказал, значит нужно делать".

Поветкин в марте обжаловал решение суда присяжных Южного округа штата Нью-Йорк, постановившего, что россиянин принимал мельдоний в период, когда это вещество уже было запрещено Всемирным антидопинговым агентством (после 1 января 2016 года).

Также в настоящий момент продолжаются разбирательства между командой россиянина и Всемирным боксерским советом (ВБС) по поводу ситуации с мельдонием, а также в связи с обнаружением в допинг-пробе российского боксера остарина перед боем с канадцем Бермейном Стиверном.

Поветкин ближайший поединок проведет 1 июля в Москве против украинца Андрея Руденко.

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