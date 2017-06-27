WBA и WBO официально оправдали Поветкина после допинг-скандала

WBA и WBO официально оправдали Поветкина после допинг-скандалаСпорт 27 июня, 8:31
Рябинский заявил, что потратил миллионы долларов из-за допингового скандала с ПоветкинымСпорт 27 июня, 8:07
Уэстбрук признан самым ценным игроком сезона-2016/17 в НБАСпорт 27 июня, 7:08
ХК "Вашингтон" сделал квалификационные предложения Орлову и КузнецовуСпорт 27 июня, 6:38
Власти Забайкалья нашли квартиру в Чите женщине, пожаловавшейся на жилье президентуОбщество 27 июня, 5:39
США заявили о подготовке сирийским правительством новой химической атакиМеждународная панорама 27 июня, 4:53
Источник: Трамп готовится к встрече с Путиным на "двадцатке"Международная панорама 27 июня, 4:10
Трамп внес на утверждение Сената Конгресса США кандидатуру нового главы ФБРМеждународная панорама 27 июня, 3:45
Три сотрудника CNN уволились из-за cтатьи о встрече Скарамуччи с главой РФПИМеждународная панорама 27 июня, 3:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) и Всемирная боксерская организация (WBO) официально оправдали россиянина Александра Поветкина после допинг-скандала и вернули его в рейтинги. Об этом ТАСС заявил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.
Ближайший поединок Поветкин проведет 1 июля в Москве против украинца Андрея Руденко. На кону в бою будут стоять интернациональные титулы WBA и WBO.
"Поветкин будет боксировать [в ближайшие годы] стопроцентно, - сказал Рябинский. - Всемирный боксерский совет (WBC) начинает прислушиваться к нашей аргументации, мне кажется, что они примут какие-то меры, но сроков никаких нет. В WBA и WBO Поветкин восстановлен, стоят пояса на кону [в бою против Андрея Руденко]. В Международной боксерской федерации (IBF) Поветкин будет восстановлен, он и в WBC тоже будет восстановлен, мы потихонечку побеждаем в этом бою".
Ранее WBC и IBF исключили Поветкина из своих рейтингов, а WBO заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного вещества остарина. Реакции WBA по данной теме не было, но Поветкин отсутствовал в рейтингах данной организации.
Проба была взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание "временного" чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном, который в итоге был отменен. До этого у Поветкина сорвался поединок с американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония.