Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WBA и WBO официально оправдали Поветкина после допинг-скандала

Спорт
27 июня, 8:31 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

По словам главы компании "Мир бокса" Андрея Рябинского, вскоре боксер будет восстановлен и в рейтингах WBC и IBF

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Поветкин

Александр Поветкин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) и Всемирная боксерская организация (WBO) официально оправдали россиянина Александра Поветкина после допинг-скандала и вернули его в рейтинги. Об этом ТАСС заявил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Ближайший поединок Поветкин проведет 1 июля в Москве против украинца Андрея Руденко. На кону в бою будут стоять интернациональные титулы WBA и WBO.

Смотрите также
Александр Поветкин

Поветкин заявил, что хочет провести поединок с чемпионом WBC Уайлдером

"Поветкин будет боксировать [в ближайшие годы] стопроцентно, - сказал Рябинский. - Всемирный боксерский совет (WBC) начинает прислушиваться к нашей аргументации, мне кажется, что они примут какие-то меры, но сроков никаких нет. В WBA и WBO Поветкин восстановлен, стоят пояса на кону [в бою против Андрея Руденко]. В Международной боксерской федерации (IBF) Поветкин будет восстановлен, он и в WBC тоже будет восстановлен, мы потихонечку побеждаем в этом бою".

Ранее WBC и IBF исключили Поветкина из своих рейтингов, а WBO заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного вещества остарина. Реакции WBA по данной теме не было, но Поветкин отсутствовал в рейтингах данной организации.

Проба была взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание "временного" чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном, который в итоге был отменен. До этого у Поветкина сорвался поединок с американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония.

Смотрите также

Рябинский заявил, что потратил миллионы долларов из-за допингового скандала с Поветкиным

Поветкин подал в WADA жалобу на лабораторию в Лос-Анджелесе

Промоутеры Поветкина не видят причин для политизации боя против Руденко

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
8
Казань не устает от Роналду и Видаля: город встретил полуфиналистов Кубка конфедераций
11
Болельщики Кубка конфедераций посмотрели русский балет в московском метро
Болельщик сборной Чили
17
Сборная Чили сыграла вничью с командой Австралии и вышла в полуфинал Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
2
США заявили о подготовке сирийским правительством новой химической атаки
3
WBA и WBO официально оправдали Поветкина после допинг-скандала
4
Власти Забайкалья нашли квартиру в Чите женщине, пожаловавшейся на жилье президенту
5
Лариджани: решение Сената о санкциях против РФ и ИРИ противоречит обязательствам США
6
СМИ: военные Индии и Китая заняли оборону друг против друга в районе Сиккима
7
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
Темы дня
Загрузка...
Реклама