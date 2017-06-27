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Боксер Ковалев заявил, что может перейти в более тяжелый вес

Спорт
27 июня, 9:02 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, июня. /ТАСС

Бывший чемпион мира перед боями сбрасывает по 10-11 кг

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалев может сменить весовую категорию и провести следующий поединок в первом тяжелом весе (до 90,71 кг). Об этом спортсмен заявил ТАСС.

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Ранее стало известно, что следующий поединок Ковалев ориентировочно проведет в ноябре нынешнего года.

"Глядя на меня, вы видите, что иммунитет подсел ввиду сгонки веса, - сказал Ковалев. - Может быть, есть смысл поменять весовую категорию, и следующий бой, может быть, будет в тяжелом весе. Потому что я сгоняю по 10-11 кг, мой организм это выматывает. Я себя комфортно чувствую в весе до 85 кг, дальше начинаются проблемы".

Ковалев уступил Уорду в бою-реванше в Лас-Вегасе в ночь на 18 июня и не смог вернуть титулы Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (ВБО) в весовой категории до 79,38 кг.

Чемпионом мира по версии WBA в первом тяжелом весе является россиянин Денис Лебедев, титулом IBF владеет еще один российский боксер - Мурат Гассиев.

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