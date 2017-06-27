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Тренер: уровень конкуренции в парусном спорте на Спартакиаде поражает

Спорт
27 июня, 9:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Сборная Москвы одержала победу на турнире по парусному спорту в рамках Спартакиады, опередив команды Санкт- Петербурга и Ростовской области

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Уровень конкуренции на турнире по парусному спорту в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России, который с 21 по 25 июня проходил в Таганроге, поражает. Такое мнение пресс-службе соревнований высказал тренер сборной Москвы Борис Минаев.

Сборная Москвы одержала победу на турнире по парусному спорту в рамках Спартакиады, опередив команды Санкт- Петербурга и Ростовской области.

"Лично с Таганрогом я знаком уже давно, часто сюда ездил на соревнования, организация спортивных мероприятий здесь с каждым годом все лучше и лучше. Сейчас у нас, в России, общий уровень проведения спортивных мероприятий постоянно растет, и я думаю, рано или поздно догоним уровень международных соревнований. Кроме того, поражает уровень конкуренции, хотя, конечно, и были неполные команды, в которых не были представлены все классы яхт. Но так или иначе все команды показали настолько высокий уровень, что можно только порадоваться развитию парусного спорта в России сегодня", - поделился мнение об организации и общем уровне Спартакиады Минаев.

Также тренер рассказал о том, насколько сложно его команде далась победа на турнире. "Каждый день соревнований был для нас маленькой войной, от каждого члена команды требовалось показать максимум усилий. Да, у нас есть более сильные и более слабые классы яхт, но абсолютно каждый вложил в победу ровно столько, сколько мог. Одному человеку четвертое место стоит того же, что другому первое", - добавил Минаев.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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