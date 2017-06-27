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"Уфа" заключила новый контракт с вратарем Александром Беленовым

Спорт
27 июня, 9:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

30-летний Беленов перешел в "Уфу" в феврале этого года из махачкалинского "Анжи"

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Александр Беленов

Александр Беленов

© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. "Уфа" продлила на длительный срок контракт с вратарем Александром Беленовым. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор башкирского футбольного клуба Шамиль Газизов.

"Мы подписали с Беленовым новый контракт. Он долгосрочный", - сказал Газизов по телефону.

30-летний Беленов перешел в "Уфу" в феврале этого года из махачкалинского "Анжи".

На вопрос, появятся ли этим летом в составе команды новые игроки, гендиректор "Уфы" ответил: "Мы ищем нападающего. Сейчас ведутся соответствующие переговоры".

"Уфа" заняла седьмое место в чемпионате России сезона-2016/17, набрав 43 очка. Этот результат стал лучшим за всю историю существования клуба. Чемпионат России сезона-2017/18 стартует 16 июля, "Уфа" в первом туре сыграет на выезде с "Тосно".

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