Отец Попугаева признался, что рассчитывал на более высокое место сына в драфте НХЛ

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский нападающий Никита Попугаев мог быть выбран в более высоком раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом ТАСС рассказал отец игрока, бывший нападающий "Спартака" и московского "Динамо" Андрей Попугаев.

Попугаев-младший был выбран "Нью-Джерси" в четвертом раунде драфта в Чикаго под общим 98-м номером. В опубликованном перед драфтом итоговом рейтинге центрального скаутского бюро НХЛ среди игроков, выступающих в Северной Америке, Попугаев занимал 28-е место.

"Результаты драфта стали для нас небольшим конфузом, поскольку мы рассчитывали уйти в более высоком раунде. Этот драфт вообще получился неожиданным: на нем выделялись всего два игрока - Хишир и Нолан, - сказал Попугаев-старший. - Скауты обратили внимание в этом раунде на финских игроков, из которых кое-кто за сезон набирал меньше 10 очков. Это было шоком не только для нас, но и для остальных игроков и их родителей".

Швейцарец Нико Хишир был выбран "Нью-Джерси" под первым номером, а канадец Нолан Патрик - под вторым. "Даже Виларди, который был чуть ли не капитаном сборной Канады, взяли под 11-м номером. Хотя всю жизнь он входил в первую тройку молодых игроков", - добавил он.

Сын будет работать на сборе новичков

19-летний Попугаев-младший выступает за клуб Западной хоккейной лиги (WHL) "Принс Джордж", в 37 матчах этой команды в этом сезоне он набрал 21 очко (8+13). Сезон он начинал в клубе WHL "Муз Джо", в 40 матчах в составе которого он набрал 51 очко (22+29).

"У него еще год контракта с "Принс Джорджем", и клуб его категорически не отпускает, поскольку Никита был обменен на четырех игроков. По возрасту он не может играть в фарм-клубе до 20 лет. С 10 по 18 июля Никита будет в Нью- Джерси на сборах новичков команды. Там он будет работать, доказывать, стараться, и все зависит от него", - сообщил отец хоккеиста.

Попугаев-младший выступает на позиции левого крайнего форварда. В этом амплуа играл и его отец.

"Он играет там с пяти лет. Подсказываю ему постоянно, не говорю с ним только о тактике. Ему нужно улучшать все. Отмечу, что у него очень сильные кисти: он силомер на тестах отжимал сильнее всех", - сказал он.

Если вернемся в Россию, то только в ЦСКА

До отъезда в Северную Америку Попугаев выступал в Молодежной хоккейной лиге за "Красную Армию" из системы ЦСКА.

"К счастью, наши права принадлежат великому клубу ЦСКА, и если мы вернемся, то только туда. С клубом мы связываемся на протяжении всего сезона. ЦСКА со всеми игроками, уехавшими из клуба по тем или иным причинам, находится в контакте", - сказал Попугаев-старший.

В нынешнее межсезонье новым главным тренером ЦСКА стал Игорь Никитин. "Мы беседовали с ним, но на сегодняшний день ситуация такая, что у нас год контракта с "Принс Джорджем", - добавил отец игрока.

Сам Никита Попугаев сообщил ТАСС, что постарается закрепиться в "Нью-Джерси" во время работы в тренировочном лагере команды. "Если не получится это сделать, то вернусь в WHL. Что будет сейчас на сборе новичков, я не знаю - буду к нему готовиться", - подчеркнул он.

По словам Попугаева, ему нужно добавить в ряде хоккейных компонентах, включая стартовую скорость. "Что касается броска, то я его отрабатываю постоянно - папа заставлял бросать по воротам, эспандер отжимать", - отметил хоккеист.