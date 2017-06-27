Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ивлев избран председателем наблюдательного совета РУСАДА

Спорт
27 июня, 10:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

В мае этот пост по требованию Всемирного антидопингового агентства покинула олимпийская чемпионка Елена Исинбаева

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Ивлев

Александр Ивлев

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Управляющий партнер компании Ernst&Young Александр Ивлев избран на пост председателя наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Выборы прошли во вторник на заседании наблюдательного совета РУСАДА в Москве. Заместителем Ивлева стал член наблюдательного совета и академик РАМН Владимир Чехонин.

В мае этот пост по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA) покинула олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Ивлев, который до 31 мая был заместителем Исинбаевой, после ее ухода временно исполнял обязанности председателя набсовета.

В совет, помимо Исинбаевой (кандидатура от Олимпийского комитета России), Ивлева и Чехонина входят Андрей Строкин (от Паралимпийского комитета России), директор правового департамента Минспорта Вадим Байрамов (от Минспорта РФ), руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков и герой России летчик-космонавт Сергей Рязанский.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.

Смотрите также

Министерство юстиции зарегистрировало новый устав РУСАДА

Сотрудники РУСАДА 19 июня начали обучение по программе UKAD

Хрычиков: выборы генерального директора РУСАДА состоятся после получения сигнала от WADA

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
8
Казань не устает от Роналду и Видаля: город встретил полуфиналистов Кубка конфедераций
11
Болельщики Кубка конфедераций посмотрели русский балет в московском метро
Болельщик сборной Чили
17
Сборная Чили сыграла вничью с командой Австралии и вышла в полуфинал Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
2
В центре Киева взорвался автомобиль
3
США заявили о подготовке сирийским правительством новой химической атаки
4
WBA и WBO официально оправдали Поветкина после допинг-скандала
5
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
6
NASA не планирует объявлять об обнаружении инопланетной жизни
7
Власти Забайкалья нашли квартиру в Чите женщине, пожаловавшейся на жилье президенту
Темы дня
Загрузка...
Реклама