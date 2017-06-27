Ивлев избран председателем наблюдательного совета РУСАДА

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Управляющий партнер компании Ernst&Young Александр Ивлев избран на пост председателя наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Выборы прошли во вторник на заседании наблюдательного совета РУСАДА в Москве. Заместителем Ивлева стал член наблюдательного совета и академик РАМН Владимир Чехонин.

В мае этот пост по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA) покинула олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Ивлев, который до 31 мая был заместителем Исинбаевой, после ее ухода временно исполнял обязанности председателя набсовета.

В совет, помимо Исинбаевой (кандидатура от Олимпийского комитета России), Ивлева и Чехонина входят Андрей Строкин (от Паралимпийского комитета России), директор правового департамента Минспорта Вадим Байрамов (от Минспорта РФ), руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков и герой России летчик-космонавт Сергей Рязанский.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.