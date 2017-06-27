Задоров получил квалификационное предложение от клуба НХЛ "Колорадо", Григоренко - нет

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" сделал квалификационное предложение 22-летнему российскому защитнику Никите Задорову. Об этом сообщает американская газета The Denver Post.
23-летний российский нападающий "Колорадо" Михаил Григоренко предложение не получил, игрок станет неограниченно свободным агентом в субботу.
Кроме россиянина, квалификационные предложения получили нападающие Свен Андригетто, Габриел Борк, Феликс Жирар, Рокко Гримальди, Мэтт Ньето и защитник Дункан Сименс.
"Колорадо" выменял Григоренко и Задорова у "Баффало" в июне 2015 года. В прошедшем сезоне Григоренко провел 75 матчей, забросив 10 шайб и отдав 13 результативных передач. Ранее сообщалось, что форвардом интересуется московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА.
В минувшем сезоне Задоров сыграл 56 матчей, в которых отдал 10 передач.Защитник получил травму в середине февраля и пропустил остаток сезона.