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Гендиректор "Лужников" подтвердил, что первый тестовый матч на стадионе пройдет в ноябре

Спорт
27 июня, 11:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Российский футбольный союз определит, кто сыграет в этом матче

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Стадион "Лужники"

Стадион "Лужники"

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Генеральный директор стадиона "Лужники" Александр Пронин подтвердил, что первый тестовый футбольный матч перед чемпионатом мира 2018 года пройдет на арене в ноябре. Об этом функционер сообщил на пресс-конференции.

Ранее руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев сообщил, что первый тестовый матч в "Лужниках" планируется провести в ноябре.

"Матч пройдет в ноябре, точную дату пока назвать не могу. Какие команды примут в нем участие? Это решит Российский футбольный союз", - сказал Пронин.

Реконструкция "Лужников", крупнейшего стадиона в России, началась в 2013 году. В середине июня было получено разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. Вместимость арены после реконструкции - 81 тысяча зрителей. "Лужники" примут матчи чемпионата мира 2018 года, в том числе игру открытия и финал.

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Первый тестовый матч в "Лужниках" планируется провести в ноябре

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