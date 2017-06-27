Гендиректор "Лужников" подтвердил, что первый тестовый матч на стадионе пройдет в ноябре

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Генеральный директор стадиона "Лужники" Александр Пронин подтвердил, что первый тестовый футбольный матч перед чемпионатом мира 2018 года пройдет на арене в ноябре. Об этом функционер сообщил на пресс-конференции.

Ранее руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев сообщил, что первый тестовый матч в "Лужниках" планируется провести в ноябре.

"Матч пройдет в ноябре, точную дату пока назвать не могу. Какие команды примут в нем участие? Это решит Российский футбольный союз", - сказал Пронин.

Реконструкция "Лужников", крупнейшего стадиона в России, началась в 2013 году. В середине июня было получено разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. Вместимость арены после реконструкции - 81 тысяча зрителей. "Лужники" примут матчи чемпионата мира 2018 года, в том числе игру открытия и финал.