Гендиректор "Лужников" подтвердил, что первый тестовый матч на стадионе пройдет в ноябре

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Генеральный директор стадиона "Лужники" Александр Пронин подтвердил, что первый тестовый футбольный матч перед чемпионатом мира 2018 года пройдет на арене в ноябре. Об этом функционер сообщил на пресс-конференции.
Ранее руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев сообщил, что первый тестовый матч в "Лужниках" планируется провести в ноябре.
"Матч пройдет в ноябре, точную дату пока назвать не могу. Какие команды примут в нем участие? Это решит Российский футбольный союз", - сказал Пронин.
Реконструкция "Лужников", крупнейшего стадиона в России, началась в 2013 году. В середине июня было получено разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. Вместимость арены после реконструкции - 81 тысяча зрителей. "Лужники" примут матчи чемпионата мира 2018 года, в том числе игру открытия и финал.