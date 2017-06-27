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Гуськов: подписав контракт с Гавриковым, СКА сохранил хоккеиста для сборной РФ перед ОИ

Спорт
27 июня, 11:55 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

21-летний хоккеист подписал контракт со СКА на два года

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Владислав Гавриков

Владислав Гавриков

© Алексей Куденко/РИА Новости/POOL/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Санкт-петербургский СКА, подписав контракт с защитником Владиславом Гавриковым, сохранил возможность участия хоккеиста в Олимпийских играх 2018 года в составе сборной России. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер чемпионата мира, двукратный чемпион России Александр Гуськов.

В понедельник СКА и ярославский "Локомотив" объявили о переходе Гаврикова в санкт-петербургский клуб. 21-летний хоккеист подписал контракт со СКА на два года. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус". В апреле НХЛ объявила, что не отпустит игроков лиги на Олимпиаду 2018 года.

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"Это молодой защитник, который провел очень приличный сезон. Он впервые выступал за сборную России и отыграл за национальную команду на своем уровне, - сказал Гуськов. - СКА сделал все, чтобы этот игрок оказался у них, и решил две задачи: забрал Гаврикова и сохранил его для сборной России на Олимпиаду".

В прошедшем сезоне Гавриков сыграл за "Локомотив" 69 матчей, в которых набрал 12 (4 шайбы + 8 передач) очков, и стал полуфиналистом Кубка Гагарина. Защитник стал победителем Евротура и выиграл бронзовую медаль чемпионата мира в составе сборной России.

"Учитывая, что "Локомотив" играл с акцентом на оборону, Гавриков успевал подключаться и к атакам. В этой команде он выдержал конкуренцию с Крунваллем, Пашниным. СКА же является более атакующей командой, поэтому у Гаврикова вряд ли будет много вопросов по тому, как действовать", - отметил Гуськов.

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