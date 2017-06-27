Росреестр зарегистрировал в федеральной собственности базу ФК "Спартак" в Тушине

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало право федеральной собственности на тренировочную базу московского футбольного клуба "Спартак" в Тушине. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росреестра.

Тренировочная площадка № 1 вошла в перечень утвержденных Международной федерацией футбола (ФИФА) площадок чемпионата мира 2018 года. База, расположенная на Волоколамском шоссе, состоит из шести футбольных полей, в том числе с натуральным покрытием, общей площадью около 3 тыс. кв. метров.

Сейчас футболисты "Спартака" тренируются в подмосковной Тарасовке, но после ЧМ-2018 смогут переехать на тренировочную базу в Тушине.

Глава управления Росреестра по Москве Игорь Майданов сообщил, что "вопросы оформления земельно-имущественных прав на спортивные объекты (к ЧМ-2018 - прим. ТАСС) стоят в ведомстве на особом контроле".

Строительство новой базы рядом со спартаковским стадионом началось осенью 2015 года. В апреле этого года Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ее ввод в эксплуатацию. Фасады здания выполнены в традиционных для "Спартака" красно-белых цветах, в подземном этаже размещена специальная техника по уходу за футбольными полями.

Ранее вице-президент нефтяной компании "Лукойл", владелец "Спартака" Леонид Федун заявлял, что инвестиции в строительство базы составили более 1 млрд рублей. Стадион "Открытие Арена" - первый домашний стадион ФК "Спартак" на 42 тыс. зрительских мест - был открыт на территории бывшего тушинского аэродрома в августе 2014 года.