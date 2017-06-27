Свидлер: российские шахматисты не могут быть довольны серебром командного ЧМ

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Мужская сборная России по шахматам не может быть удовлетворена вторым местом на командном чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказал член команды Петр Свидлер.

На прошедшем в Ханты-Мансийске мировом первенстве российская команда в составе Яна Непомнящего, Никиты Витюгова, Максима Матлакова, Владимира Федосеева и Свидлера завоевала серебряные медали. Первое место заняли китайские шахматисты, третье - сборная Польши.

"Второе место никогда не может полностью удовлетворять, - сказал Свидлер. - Мы проиграли, наверное, сильнейшей команде на этом турнире, и этот один неудачный на турнире матч оказался решающим, что, конечно, очень обидно. Все в команде, кроме меня, играли здорово, можно найти много позитива в этом выступлении, но второе место - это не то, за чем мы ехали. У меня не получилось ничего, не такой игры я от себя хотел и не этого, я уверен, от меня ждали люди, которые посадили меня за первую доску".

"На командном турнире гораздо выше ответственность, плюс добавляются некоторые тактические моменты и нюансы, которые не присущи матчам в индивидуальном разряде", - сказал гроссмейстер, отвечая на вопрос об особенностях прошедшего турнира.

Мужская сборная России побеждала на командном чемпионате мира четырежды (1997, 2005, 2009, 2013). На турнире в 2015 году россияне стали четвертыми.

Командный чемпионат мира является вторым по значимости турниром для сборных - после Всемирной шахматной олимпиады, которая проходит по четным годам.