Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 58.88
€ 65.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Свидлер: российские шахматисты не могут быть довольны серебром командного ЧМ

Спорт
27 июня, 12:16 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

По словам шахматиста, он не доволен своей игрой на турнире

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Мужская сборная России по шахматам не может быть удовлетворена вторым местом на командном чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказал член команды Петр Свидлер.

На прошедшем в Ханты-Мансийске мировом первенстве российская команда в составе Яна Непомнящего, Никиты Витюгова, Максима Матлакова, Владимира Федосеева и Свидлера завоевала серебряные медали. Первое место заняли китайские шахматисты, третье - сборная Польши.

Смотрите также
Александра Костенюк

Уникальные и золотые: шахматистки сборной России впервые в истории выиграли командный ЧМ

"Второе место никогда не может полностью удовлетворять, - сказал Свидлер. - Мы проиграли, наверное, сильнейшей команде на этом турнире, и этот один неудачный на турнире матч оказался решающим, что, конечно, очень обидно. Все в команде, кроме меня, играли здорово, можно найти много позитива в этом выступлении, но второе место - это не то, за чем мы ехали. У меня не получилось ничего, не такой игры я от себя хотел и не этого, я уверен, от меня ждали люди, которые посадили меня за первую доску".

"На командном турнире гораздо выше ответственность, плюс добавляются некоторые тактические моменты и нюансы, которые не присущи матчам в индивидуальном разряде", - сказал гроссмейстер, отвечая на вопрос об особенностях прошедшего турнира.

Мужская сборная России побеждала на командном чемпионате мира четырежды (1997, 2005, 2009, 2013). На турнире в 2015 году россияне стали четвертыми.

Командный чемпионат мира является вторым по значимости турниром для сборных - после Всемирной шахматной олимпиады, которая проходит по четным годам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
8
Казань не устает от Роналду и Видаля: город встретил полуфиналистов Кубка конфедераций
11
Болельщики Кубка конфедераций посмотрели русский балет в московском метро
Болельщик сборной Чили
17
Сборная Чили сыграла вничью с командой Австралии и вышла в полуфинал Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Еврокомиссия оштрафовала Google на €2,4 млрд
2
При взрыве в Киеве погиб сотрудник украинской разведки
3
Кремль не согласен с оценкой Макрона по Украине
4
Опрос: Путин пользуется в мире большим доверием, чем Трамп
5
Суд удалил двух присяжных по делу об убийстве Немцова
6
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
7
Рада готовит обращение к правительству Украины о введении визового режима с РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама