Строительство базы сборной России по футболу планируется в "Лужниках"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Строительство базы сборной России по футболу планируется на территории спорткомплекса "Лужники". Об этом журналистам сообщил генеральный директор объекта Александр Пронин.

"На втором этапе реконструкции планируется в северном ядре создать базу для нашей сборной. Но это будем решать после чемпионата мира", - сказал Пронин.

"Мы после чемпионата мира, наверное, будем проводить в "Лужниках" концерты, непростая задача загрузить арену такими мероприятиями. Планируется порядка 5-6 футбольных игр. "Спартак" и ЦСКА собирают по 60 тысяч, будут игры сборной. Будем думать, работать над этим", - добавил функционер.

Реконструкция "Лужников", крупнейшего стадиона в России, началась в 2013 году. В середине июня было получено разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. Вместимость арены после реконструкции - 81 тысяча зрителей. "Лужники" примут матчи чемпионата мира 2018 года, в том числе игру открытия и финал.