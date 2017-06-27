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Строительство базы сборной России по футболу планируется в "Лужниках"

Спорт
27 июня, 12:16 дата обновления: 27 июня, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Вопрос будет решен после чемпионата мира - 2018

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Стадион "Лужники"

Стадион "Лужники"

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Строительство базы сборной России по футболу планируется на территории спорткомплекса "Лужники". Об этом журналистам сообщил генеральный директор объекта Александр Пронин.

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Стадион "Лужники"

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"На втором этапе реконструкции планируется в северном ядре создать базу для нашей сборной. Но это будем решать после чемпионата мира", - сказал Пронин.

"Мы после чемпионата мира, наверное, будем проводить в "Лужниках" концерты, непростая задача загрузить арену такими мероприятиями. Планируется порядка 5-6 футбольных игр. "Спартак" и ЦСКА собирают по 60 тысяч, будут игры сборной. Будем думать, работать над этим", - добавил функционер.

Реконструкция "Лужников", крупнейшего стадиона в России, началась в 2013 году. В середине июня было получено разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. Вместимость арены после реконструкции - 81 тысяча зрителей. "Лужники" примут матчи чемпионата мира 2018 года, в том числе игру открытия и финал.

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