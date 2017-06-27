Шахматистка Костенюк после победы на командном ЧМ займется поиском мотивации

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Россиянка Александра Костенюк, которая в составе национальной сборной завоевала золото командного чемпионата мира по шахматам, после турнира займется поиском мотивации для дальнейших выступлений. Об этом она заявила журналистам.
На завершившемся в Ханты-Мансийске турнире российская команда впервые в истории завоевала чемпионский титул, обеспечив первое место еще за тур до окончания соревнований.
"Сейчас эмоций чуть больше, чем сразу после победы, потому что тогда я ничего не могла чувствовать, накопилась огромная усталость. Но турнир закончился, есть возможность отдохнуть, перевести дух, понять, что мы победили", - поделилась эмоциями Костенюк.
"Последний матч со сборной Украины был очень напряженным, несмотря на то, что нам достаточно было сделать одну ничью в четырех партиях, но мы боролись до самого конца. Стоит отметить специфику командного турнира, ведь мало кто понимает, что такое командный дух, особенно в шахматах как индивидуальном виде спорта. Но сборная России выиграла много командных турниров, и надо поблагодарить девочек за присутствие духа, который нам часто помогает побеждать", - добавила она.
"Конечно, всегда волнуешься на турнире, тем более играя за команду. Мотивация? Каждый находит ее для себя. Я найду для себя мотивацию - если я продолжаю играть в шахматы, значит, что-то меня движет", - заключила шахматистка.
Россиянки завоевывали медали на всех пяти предыдущих чемпионатах мира. В активе команды четыре серебра (2007, 2009, 2011, 2015) и бронза (2013).