Суд обязал Евролигу выплатить €900 тысяч FIBA

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Суд Люксембурга постановил, что Евролига должна выплатить €900 тысяч Международной федерации баскетбола (FIBA) по делу об организации европейских клубных турниров. Об этом сообщает французская газета L'Equipe.
Суд обязал Евролигу выплатить €900 тысяч в соответствии с оговоренной контрактом суммой, которую лига отказалась выплачивать FIBA в период с 2012 по 2015 год из-за конфликта с организацией.
Летом 2015 года FIBA разорвала контракт с Евролигой на проведение клубных соревнований с сезона-2015/16 и объявила о создании нового турнира - Лиги чемпионов. В настоящее время в Европе проводятся три международных клубных турнира. Самым престижным является Евролига, в котором играют сильнейшие представители стран, также Евролига проводит Кубок Европы, который является второстепенным соревнованием. Лига чемпионов, проводимая под эгидой FIBA, считается третьим по силе турниром.