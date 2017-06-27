Мутко: избрание нового главы набсовета РУСАДА - шаг к восстановлению организации

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МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Избрание нового председателя наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) - движение в сторону восстановления организации в правах. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.
Во вторник председателем наблюдательного совета РУСАДА стал управляющий партнер компании Ernst&Young Александр Ивлев.
"Это очередной шаг к восстановлению организации. Следующим шагом будет избрание генерального директора", - сказал Мутко.
"Движение идет, нормализуется работа организации, выполняется дорожная карта, подписанная между РУСАДА и WADA", - отметил вице-премьер РФ.
В мае пост председателя наблюдательного совета РУСАДА по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA) покинула олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Ивлев, который до 31 мая был заместителем Исинбаевой, после ее ухода временно исполнял обязанности председателя набсовета.
РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.