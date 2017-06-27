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Ивлев: набсовет РУСАДА приступил к разработке стратегии на будущее

Спорт
27 июня, 12:51 дата обновления: 27 июня, 13:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Во вторник стало известно, что Александр Ивлев стал новым председателем наблюдательного совета РУСАДА

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Александр Ивлев

Александр Ивлев

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приступил к разработке стратегии на будущее. Об этом журналистам сообщил новый председатель набсовета РУСАДА Александр Ивлев.

Во вторник стало известно, что новым председателем наблюдательного совета РУСАДА стал Ивлев. Ранее этот пост занимала олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, которая в мае ушла по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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"Надо сфокусироваться помимо стратегических задач на том, что можно сделать в ближайшее время. Принят кодекс, связанный с этикой ведения различных программ, антикоррупционной деятельностью. Было проведено большое количество различных мероприятий, связанных с тем, чтобы рассказывать об антидопинговой тематике представителям спорта, министерства, ведомств, всем, кто задействован в этой сфере", - заявил Ивлев.

"Запущена программа по обучению специалистов, которые готовят инспекторов допинг-контроля. В Сочи неделю назад прошла сессия, где подготовили шесть таких специалистов. 25 специалистов лицензированы для проведения такой деятельности в Москве, 18 - на юге России. Мы продолжаем работать, рассчитываем, что достигнем поставленных задач в этом году", - отметил новый глава набсовета РУСАДА.

Также он подчеркнул, что Исинбаева останется в наблюдательном совете. "Исинбаева много сделала для работы РУСАДА. Она никуда не ушла, является частью набсовета РУСАДА. Мы в постоянном контакте, взаимодействии, она полностью вовлечена в нашу работу", - рассказал Ивлев.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации. --0--вв/да/ту

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