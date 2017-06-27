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ФК "Амкар" отправил в отставку тренера молодежной команды Парамонова

Спорт
27 июня, 13:26 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

По словам Константина Парамонова, "Амкар" предложил ему должность куратора детско-юношеской школы клуба, но он отказался

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Константин Парамонов

Константин Парамонов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Пермский "Амкар" отправил в отставку главного тренера молодежной команды, лучшего бомбардира в истории футбольного клуба Константина Парамонова. Об этом ТАСС сообщил сам Парамонов.

Футболисты дублирующего состава "Амкара" в минувшем сезоне заняли последнее место в первенстве России среди молодежных команд премьер-лиги. Причиной такого выступления, по словам Парамонова, стал слабый уровень воспитанников клубной школы "Амкара".

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"Клуб решил, что в нашей молодежной команде должны играть воспитанники нашей школы. Это логично, но я ответил, что наша школа работает не очень качественно, выпуская не совсем готовых футболистов для дубля, и их приходится заново переучивать, - сказал Парамонов. - Я доказывал руководству, что наши воспитанники школы слабее, чем сверстники из других команд, и надо было брать игроков со стороны, на что мне сказали, что результат идет от меня и я плохо тренирую".

По словам Парамонова, "Амкар" предложил ему должность куратора детско-юношеской школы клуба, но он отказался.

"Я не вижу в этой работе смысла: я сам тренирую, а тут придется давать советы тренерам. Получается, я вне футбольного поля. Хочется или тренировать, или работать у кого-то помощником. Сейчас ищу работу, готов рассмотреть любые предложения в разных лигах - главное, быть в футболе", - отметил он.

Парамонов практически на протяжении всей игровой карьеры выступал в Перми за "Звезду" и "Амкар". Является лучшим бомбардиром за всю историю "Амкара", забив 170 голов, в 2003 году помог клубу выйти в премьер-лигу. В 2008 году завершил спортивную карьеру и с 2012 года возглавлял молодежный состав "Амкара".

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