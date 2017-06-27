Три российские бригады судей обслужат матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Три бригады футбольных судей из России обслужат матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы, которые пройдут в четверг. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.
Матч между армянским "Шираком" и словенским клубом "Горица" обслужит бригада во главе с Михаилом Вилковым. Помощниками назначены Дмитрий Чельцов и Алексей Воронцов, четвертым судьей - Владимир Сельдяков.
На игре между боснийским "Железничаром" и черногорской "Зетой" будет работать бригада Кирилла Левникова. Линейными арбитрами назначены Вячеслав Семенов и Рашид Абусуев, четвертым арбитром - Владимир Москалев.
Алексей Матюнин будет судить матч между сербским клубом "Младост" и азербайджанским "Интером". Ассистентами главного арбитра будут Антон Кобзев и Алексей Лунев, четвертым судьей - Евгений Турбин.
29 июня пройдут первые матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы, ответные игры состоятся 6 июля. Российские клубы "Зенит" и "Краснодар" стартуют в турнире с 3-го раунда (27 июля). Обладатель Кубка России-2016/17 "Локомотив" начнет выступление в Лиги Европы с группового этапа.