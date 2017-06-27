Чешская "Славия" объявила о подписании контракта с бывшим футболистом "Зенита" Данни

Риди: допуск РУСАДА к тестированию - важный шаг к восстановлению организацииСпорт 27 июня, 16:36
Все школьные автобусы старше 10 лет в Свердловской области заменили на новыеНовости Урала 27 июня, 16:33
Федерация парусного спорта Чеченской Республики готова к парусному рекордуНовости партнеров 27 июня, 16:23
WADA объявило о допуске РУСАДА к допинг-тестированию под наблюдением UKADСпорт 27 июня, 16:20
Вирус Petya атаковал компании России и УкраиныЭкономика и бизнес 27 июня, 16:17
Гендиректор "Лады": клуб погасил долги перед хоккеистамиСпорт 27 июня, 16:07
Гандболистки сборной России сыграют с датчанками на групповом этапе ЧМСпорт 27 июня, 16:02
Исинбаева: наблюдательный совет РУСАДА остается единой командой с общими задачамиСпорт 27 июня, 15:57
Есмантович: ЦСКА сожалеет, что не смог заполучить финалиста Кубка Стэнли ВебераСпорт 27 июня, 15:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Португальский полузащитник Мигель Данни, ранее выступавший за российский футбольный клуб "Зенит", перешел в чешскую "Славию". Об этом сообщает пресс-служба пражской команды.
"Славия" стала чемпионом Чехии в прошедшем сезоне. Ранее сообщалось, что Данни может перейти в московское "Динамо" или "Краснодар".
В начале июня 33-летний футболист объявил об уходе из "Зенита", за который выступал с августа 2008 года. Он перешел в петербургский клуб из столичного "Динамо" за рекордные на тот момент для российского футбола 30 млн евро. Португалец дебютировал за петербуржцев в матче за Суперкубок УЕФА 2008 года с "Манчестер Юнайтед" (2:1), в котором забил победный мяч и был признан лучшим игроком встречи. Данни провел за санкт-петербургскую команду в различных турнирах 251 матч, забив 68 мячей.
В составе "Зенита" Данни стал трехкратным чемпионом России (2010, 2012, 2015) и двукратным обладателем Кубка страны (2010, 2016). Полузащитник семь раз входил в список 33 лучших игроков Российской футбольной премьер-лиги по итогам сезона, в 2010 году Данни был признан футболистом года в России по версии еженедельника "Футбол". Также в его активе 38 матчей и четыре гола за сборную Португалии.