Чешская "Славия" объявила о подписании контракта с бывшим футболистом "Зенита" Данни

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Португальский полузащитник Мигель Данни, ранее выступавший за российский футбольный клуб "Зенит", перешел в чешскую "Славию". Об этом сообщает пресс-служба пражской команды.

"Славия" стала чемпионом Чехии в прошедшем сезоне. Ранее сообщалось, что Данни может перейти в московское "Динамо" или "Краснодар".

В начале июня 33-летний футболист объявил об уходе из "Зенита", за который выступал с августа 2008 года. Он перешел в петербургский клуб из столичного "Динамо" за рекордные на тот момент для российского футбола 30 млн евро. Португалец дебютировал за петербуржцев в матче за Суперкубок УЕФА 2008 года с "Манчестер Юнайтед" (2:1), в котором забил победный мяч и был признан лучшим игроком встречи. Данни провел за санкт-петербургскую команду в различных турнирах 251 матч, забив 68 мячей.

В составе "Зенита" Данни стал трехкратным чемпионом России (2010, 2012, 2015) и двукратным обладателем Кубка страны (2010, 2016). Полузащитник семь раз входил в список 33 лучших игроков Российской футбольной премьер-лиги по итогам сезона, в 2010 году Данни был признан футболистом года в России по версии еженедельника "Футбол". Также в его активе 38 матчей и четыре гола за сборную Португалии.