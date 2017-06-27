Есмантович: ЦСКА имеет предпосылки для перехода в клуб игроков НХЛ Орлова и Любимова

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Московский ЦСКА имеет предпосылки для перехода в клуб игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) - защитника "Вашингтона" Дмитрия Орлова и нападающего "Филадельфии" Романа Любимова. Об этом ТАСС сообщил президент ЦСКА Игорь Есмантович.

Орлов, права на которого в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) принадлежат ЦСКА, последние шесть лет провел в "Вашингтоне", в 95 матчах за команду в минувшем сезоне он набрал 36 очков (6 шайб + 30 передач). Защитник является чемпионом мира 2014 года и бронзовым призером турнира 2016 и 2017 годов. Любимов в прошедшем сезоне провел за "Филадельфию" 47 матчей, набрал 6 (4+2) очков. В составе ЦСКА он становился финалистом Кубка Гагарина, бронзовым призером чемпионата мира 2016 года.

Ранее оба хоккеиста получили квалификационные предложения от своих клубов.

"Мы продолжаем вести переговоры с Орловым и Любимовым. Надеемся, что они завершатся благополучно. Предпосылки для этого есть, пока они не подписали контракты с другими командами", - сказал Есмантович.

Российский нападающий Михаил Григоренко, выступающий в НХЛ за "Колорадо", не получил квалификационного предложения от своего клуба. "Сейчас Григоренко без контракта, после 1 июля продолжим с ним переговоры в открытой форме", - сообщил президент ЦСКА.

В прошедшем сезоне Григоренко набрал 23 очка (10 шайб + 13 передач) в 75 матчах регулярного чемпионата.