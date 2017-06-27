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Агент: футболист "Локомотива" Ари хочет выступить за сборную России на ЧМ-2018

Спорт
27 июня, 15:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Ранее 31-летний Ари в интервью ESPN Brasil сообщил, что в ближайшие несколько месяцев может получить российское гражданство

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Ари

Ари

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Бразильский нападающий Ари, выступающий на правах аренды за московский "Локомотив", хотел бы сыграть за сборную России на чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Оливер Кабрера.

Ранее 31-летний Ари в интервью ESPN Brasil сообщил, что в ближайшие несколько месяцев может получить российское гражданство.

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"Я не говорю, что эта информация неверная, я ее не подтверждаю и не опровергаю. Но комментировать ее не могу просто потому, что с Ари мы на эту тему не общались. Но он хотел бы выступать за сборную России и сыграть за нее на ближайшем чемпионате мира", - сказал Кабрера.

В 2014 году бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло беседовал с Ари насчет возможности его выступления за российскую национальную команду. "Действительно, Капелло был крайне заинтересован в том, чтобы Ари выступал за сборную России, но дальше этого дело так и не пошло", - отметил Кабрера.

Cогласно правилам Международной федерации футбола, игрок может сменить спортивное гражданство после того, как проживет в стране, за сборную которой намерен выступать, не менее пяти лет. Также игрок не должен быть заигран за какую-либо сборную в официальных матчах. Ари за национальную команду Бразилии не выступал никогда. 

Первым российским клубом Ари был московский "Спартак", куда он перешел в 2010 году. Летом 2013 года Ари стал игроком "Краснодара", а зимой 2016 года был арендован "Локомотивом", в составе которого стал обладателем Кубка России.

Ари провел за российские клубы в различных турнирах 236 матчей, забив 69 мячей.

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