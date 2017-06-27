ЦСКА пока не может договориться с хоккеистом Капризовым о продлении контракта

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МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги ЦСКА пока не нашел точек соприкосновения с форвардом Кириллом Капризовым по продлению контракта. Об этом ТАСС сообщил президент армейцев Игорь Есмантович.
Капризов перешел в ЦСКА из "Салавата Юлаева" в мае в обмен на денежную компенсацию, подписав со столичной командой однолетний контракт. Позднее президент армейцев заявил, что клуб хочет подписать с 20-летним форвардом более длительное соглашение.
"Переговоры с Капризовым не завершены. Сегодня встречались с агентом, продолжаем искать точки соприкосновения. Пока не найдены - ни по сроку, ни по финансам", - сказал Есмантович.
В составе молодежной сборной России Капризов в этом году стал бронзовым призером чемпионата мира, а также лучшим бомбардиром и снайпером турнира. В минувшем сезоне он провел 54 матча за "Салават Юлаев", в которых набрал 45 очков (23 шайбы + 22 передачи). В этом же сезоне нападающий установил рекорд по результативности для игроков не старше 20 лет (42 очка в 43 матчах), побив достижение Евгения Кузнецова пятилетней давности.