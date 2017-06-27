Есмантович: ЦСКА сожалеет, что не смог заполучить финалиста Кубка Стэнли Вебера

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Московский ЦСКА сожалеет, что не смог подписать контракт с швейцарским защитником клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл" Янником Вебером. Такое мнение ТАСС высказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

"Мы вели переговоры с Янником Вебером. Но, к сожалению, судьба сложилась так, что он продлил контракт с "Нэшвиллом", - сказал собеседник ТАСС.

В минувшем сезоне 28-летний Вебер вместе с "Нэшвиллом" дошел до финала Кубка Стэнли, в котором клуб уступил "Питтсбургу" (2:4). Позднее защитник продлил контракт на один год. В сезоне-2016/17 швейцарец провел 73 матча, набрав 8 очков (1 шайба + 7 передач).