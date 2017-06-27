Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 58.88
€ 65.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Есмантович: ЦСКА сожалеет, что не смог заполучить финалиста Кубка Стэнли Вебера

Спорт
27 июня, 15:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

В минувшем сезоне 28-летний Вебер вместе с "Нэшвиллом" дошел до финала Кубка Стэнли, в котором клуб уступил "Питтсбургу"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Янник Вебер

Янник Вебер

© AP Photo/Chris Carlson

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Московский ЦСКА сожалеет, что не смог подписать контракт с швейцарским защитником клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл" Янником Вебером. Такое мнение ТАСС высказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

"Мы вели переговоры с Янником Вебером. Но, к сожалению, судьба сложилась так, что он продлил контракт с "Нэшвиллом", - сказал собеседник ТАСС.

В минувшем сезоне 28-летний Вебер вместе с "Нэшвиллом" дошел до финала Кубка Стэнли, в котором клуб уступил "Питтсбургу" (2:4). Позднее защитник продлил контракт на один год. В сезоне-2016/17 швейцарец провел 73 матча, набрав 8 очков (1 шайба + 7 передач).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Сборная Москвы по парусному спорту стала победителем Спартакиады
8
Казань не устает от Роналду и Видаля: город встретил полуфиналистов Кубка конфедераций
11
Болельщики Кубка конфедераций посмотрели русский балет в московском метро
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вирус Petya атаковал компании России и Украины
2
Кремль не согласен с оценкой Макрона по Украине
3
Изменения регламента ПАСЕ связаны с антироссийскими настроениями
4
Суд признал виновными издателей журнала "Флирт" в организации проституции
5
"Роснефть" сообщила о хакерской атаке на свои серверы
6
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
Темы дня
Загрузка...
Реклама