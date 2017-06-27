Есмантович: ЦСКА сожалеет, что не смог заполучить финалиста Кубка Стэнли Вебера

Риди: допуск РУСАДА к тестированию - важный шаг к восстановлению организацииСпорт 27 июня, 16:36
Все школьные автобусы старше 10 лет в Свердловской области заменили на новыеНовости Урала 27 июня, 16:33
Федерация парусного спорта Чеченской Республики готова к парусному рекордуНовости партнеров 27 июня, 16:23
WADA объявило о допуске РУСАДА к допинг-тестированию под наблюдением UKADСпорт 27 июня, 16:20
Вирус Petya атаковал компании России и УкраиныЭкономика и бизнес 27 июня, 16:17
Гендиректор "Лады": клуб погасил долги перед хоккеистамиСпорт 27 июня, 16:07
Гандболистки сборной России сыграют с датчанками на групповом этапе ЧМСпорт 27 июня, 16:02
Исинбаева: наблюдательный совет РУСАДА остается единой командой с общими задачамиСпорт 27 июня, 15:57
Есмантович: ЦСКА сожалеет, что не смог заполучить финалиста Кубка Стэнли ВебераСпорт 27 июня, 15:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Московский ЦСКА сожалеет, что не смог подписать контракт с швейцарским защитником клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл" Янником Вебером. Такое мнение ТАСС высказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.
"Мы вели переговоры с Янником Вебером. Но, к сожалению, судьба сложилась так, что он продлил контракт с "Нэшвиллом", - сказал собеседник ТАСС.
В минувшем сезоне 28-летний Вебер вместе с "Нэшвиллом" дошел до финала Кубка Стэнли, в котором клуб уступил "Питтсбургу" (2:4). Позднее защитник продлил контракт на один год. В сезоне-2016/17 швейцарец провел 73 матча, набрав 8 очков (1 шайба + 7 передач).