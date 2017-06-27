Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 58.88
€ 65.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Исполнительный директор ФК "Динамо": хорошо, что Данни не перешел в "Краснодар"

Спорт
27 июня, 16:55 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Во вторник чешская "Славия" объявила о заключении контракта с 33-летним португальским полузащитником

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мигель Данни

Мигель Данни

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Исполнительный директор футбольного клуба "Динамо" Евгений Кречетов пожелал удачи полузащитнику Мигелю Данни, который ранее ушел из санкт-петербургского "Зенита", в чешской "Славии". Об этом он рассказал ТАСС.

Смотрите также
Мигель Данни

Чешская "Славия" объявила о подписании контракта с бывшим футболистом "Зенита" Данни

Во вторник чешская "Славия" объявила о заключении контракта с 33-летним полузащитником. Ранее Кречетов рассказывал, что "Динамо" заинтересовано в подписании соглашения с португальцем.

"Удачи Данни на новом месте. Мы хотели, чтобы он был у нас, но не получилось. Мы ему звонили и отправляли бумагу, были на контакте. Но хорошо, что он не ушел в "Краснодар", - сказал Кречетов.

В начале июня футболист объявил об уходе из "Зенита", за который выступал с августа 2008 года. Он перешел в петербургский клуб из столичного "Динамо" за рекордные на тот момент для российского футбола 30 млн евро. Португалец дебютировал за петербуржцев в матче за Суперкубок УЕФА 2008 года с "Манчестер Юнайтед" (2:1), в котором забил победный мяч и был признан лучшим игроком встречи. Данни провел за санкт-петербургскую команду в различных турнирах 251 матч, забив 68 мячей.

В составе "Зенита" Данни стал трехкратным чемпионом России (2010, 2012, 2015) и двукратным обладателем Кубка страны (2010, 2016). Полузащитник семь раз входил в список 33 лучших игроков Российской футбольной премьер-лиги по итогам сезона, в 2010 году Данни был признан футболистом года в России по версии еженедельника "Футбол". Также в его активе 38 матчей и четыре гола за сборную Португалии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Сборная Москвы по парусному спорту стала победителем Спартакиады
8
Казань не устает от Роналду и Видаля: город встретил полуфиналистов Кубка конфедераций
11
Болельщики Кубка конфедераций посмотрели русский балет в московском метро
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин приехал к жительнице Ижевска, которая пожаловалась на аварийные условия жилья
2
Вирус Petya атаковал компании России и Украины
3
Президент Сирии посетил авиабазу Хмеймим
4
Байкеры собрались у МГИМО после гибели мотоциклиста в ДТП с участием студентов вуза
5
Кремль не согласен с оценкой Макрона по Украине
6
Украину атакует компьютерный вирус, блокированы сотни интернет-ресурсов
7
Представитель Аграмунта заявил об антироссийских настроениях в ПАСЕ
Темы дня
Загрузка...
Реклама