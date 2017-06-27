Исполнительный директор ФК "Динамо": хорошо, что Данни не перешел в "Краснодар"

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Исполнительный директор футбольного клуба "Динамо" Евгений Кречетов пожелал удачи полузащитнику Мигелю Данни, который ранее ушел из санкт-петербургского "Зенита", в чешской "Славии". Об этом он рассказал ТАСС.

Во вторник чешская "Славия" объявила о заключении контракта с 33-летним полузащитником. Ранее Кречетов рассказывал, что "Динамо" заинтересовано в подписании соглашения с португальцем.

"Удачи Данни на новом месте. Мы хотели, чтобы он был у нас, но не получилось. Мы ему звонили и отправляли бумагу, были на контакте. Но хорошо, что он не ушел в "Краснодар", - сказал Кречетов.

В начале июня футболист объявил об уходе из "Зенита", за который выступал с августа 2008 года. Он перешел в петербургский клуб из столичного "Динамо" за рекордные на тот момент для российского футбола 30 млн евро. Португалец дебютировал за петербуржцев в матче за Суперкубок УЕФА 2008 года с "Манчестер Юнайтед" (2:1), в котором забил победный мяч и был признан лучшим игроком встречи. Данни провел за санкт-петербургскую команду в различных турнирах 251 матч, забив 68 мячей.

В составе "Зенита" Данни стал трехкратным чемпионом России (2010, 2012, 2015) и двукратным обладателем Кубка страны (2010, 2016). Полузащитник семь раз входил в список 33 лучших игроков Российской футбольной премьер-лиги по итогам сезона, в 2010 году Данни был признан футболистом года в России по версии еженедельника "Футбол". Также в его активе 38 матчей и четыре гола за сборную Португалии.