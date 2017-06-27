Задоров рассмотрит возможность возвращения в КХЛ, если не договорится с "Колорадо"

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Никита Задоров готов рассмотреть вариант возвращения в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), если не договорится с клубом о новом соглашении. Об этом ТАСС сообщил агент Задорова Александр Тыжных.

Накануне "Колорадо" сделал квалификационное предложение 22-летнему россиянину, контракт которого истекает 30 июня, после чего Задоров становится ограниченно свободным агентом. В начале апреля Тыжных сообщил ТАСС, что ЦСКА, владеющий правами на Задорова в КХЛ, проявлял интерес к хоккеисту.

"Мы обозначили наши контрактные предложения клубу, идет нормальный процесс по условиям нового соглашения. Если мы с "Колорадо" не придем к соглашению, то будем обсуждать с игроком возможность выступления в КХЛ, - сказал Тыжных. - Права на игрока в России принадлежат ЦСКА, если армейский клуб заинтересован в услугах Задорова, то мы обсудим вероятность его возвращения в Россию. Сейчас же решение за "Колорадо".

Задоров является бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2014 года. В прошедшем сезоне он провел за "Колорадо" 56 матчей, в которых отдал 10 результативных передач. Часть сезона он пропустил из-за травмы.