Задоров рассмотрит возможность возвращения в КХЛ, если не договорится с "Колорадо"

Студенты СПбГУ разработали уникальный прибор ночного видения для смартфоновНовости партнеров 27 июня, 18:10
ФИФА опубликовала полную версию доклада Гарсии о выборах стран-хозяек ЧМ-2018 и ЧМ-2022Спорт 27 июня, 18:07
Жуков отметил важность допуска РУСАДА к тестированию в свете предстоящих Игр-2018Спорт 27 июня, 18:06
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов обсудил с Асадом на Хмеймиме действия по борьбе с ИГПолитика 27 июня, 18:03
Ивлев: РУСАДА продолжит взаимодействие с WADA по полному восстановлению своего статусаСпорт 27 июня, 18:01
Мутко: в докладе Гарсии о коррупции в ФИФА не может быть ничего против РоссииСпорт 27 июня, 17:55
Васильева: российская наука находится на взлетеНаука 27 июня, 17:49
Сантуш: игру чилийцев в полуфинале Кубка конфедераций очень сложно предсказатьСпорт 27 июня, 17:39
Украину атакует компьютерный вирус, блокированы сотни интернет-ресурсовМеждународная панорама 27 июня, 17:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Никита Задоров готов рассмотреть вариант возвращения в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), если не договорится с клубом о новом соглашении. Об этом ТАСС сообщил агент Задорова Александр Тыжных.
Накануне "Колорадо" сделал квалификационное предложение 22-летнему россиянину, контракт которого истекает 30 июня, после чего Задоров становится ограниченно свободным агентом. В начале апреля Тыжных сообщил ТАСС, что ЦСКА, владеющий правами на Задорова в КХЛ, проявлял интерес к хоккеисту.
"Мы обозначили наши контрактные предложения клубу, идет нормальный процесс по условиям нового соглашения. Если мы с "Колорадо" не придем к соглашению, то будем обсуждать с игроком возможность выступления в КХЛ, - сказал Тыжных. - Права на игрока в России принадлежат ЦСКА, если армейский клуб заинтересован в услугах Задорова, то мы обсудим вероятность его возвращения в Россию. Сейчас же решение за "Колорадо".
Задоров является бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2014 года. В прошедшем сезоне он провел за "Колорадо" 56 матчей, в которых отдал 10 результативных передач. Часть сезона он пропустил из-за травмы.