Геркус: "Локомотив" готов оказать содействие Ари в получении гражданства РФ

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Локомотив" окажет помощь нападающему Ари в получении российского гражданства, если это потребуется. Об этом ТАСС сообщил президент столичного клуба Илья Геркус.

Ранее 31-летний Ари в интервью ESPN Brasil сообщил, что в ближайшие несколько месяцев может получить российское гражданство. При этом его представитель Оливер Кабрера рассказал ТАСС, что нападающий хочет выступить за сборную России на чемпионате мира 2018 года.

"Безусловно, если Ари получит российское гражданство, это положительно скажется на "Локомотиве". Вообще, желание стать гражданином нашей страны можно только приветствовать. Поэтому, если нашему игроку потребуется какая-либо юридическая или иная помощь, связанная с этой процедурой, мы ее окажем", - сказал Геркус.

В прошедшем сезоне нападающий стал обладателем Кубка России в составе "Локомотива", за который во всех турнирах забил 13 мячей в 31 матче.

В 2016 году российское гражданство получил бразильский защитник ЦСКА Марио Фернандес, после чего вошел в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций, но не смог на нем сыграть из-за травмы.