Мутко: в докладе Гарсии о коррупции в ФИФА не может быть ничего против России

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Доклад Майкла Гарсии о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА) не содержит никаких фактов, ставящих под сомнение правомерность проведения в России чемпионата мира 2018 года. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

"Там не может быть ничего по отношению к России. Исполком закрыл эту тему, вынеся решение, что оснований нет [отменять решение о правомерности выборов стран- организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 года]", - сказал Мутко, отметив, что негативная информация о чемпионате мира - 2018 в западных СМИ наверняка еще будет появляться, но это не будет мешать России "двигаться вперед" в подготовке к турниру.

Выборы стран-организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 года состоялись 2 декабря 2010 года на заседании исполкома ФИФА в швейцарском Цюрихе. Право проведения мирового первенства 2018 года получила Россия, а 2022 года - Катар.

В понедельник немецкое издание Bild опубликовало выдержки из доклада Гарсии, который занимал должность главы следственной палаты комитета по этике ФИФА. Как сообщает газета, документ содержит 430 страниц.

По данным Bild, в докладе, в частности, говорится о том, что три члена исполкома ФИФА, обладавших правом голоса на выборах стран-организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 года, перед голосованием отправились на вечеринку в Рио-де- Жанейро на частном самолете, который принадлежал Футбольной ассоциации Катара. Кроме того, расследование выяснило, что один бывший член исполкома сразу после процедуры голосования поздравил катарских функционеров с избранием их страны хозяйкой ЧМ-2022 и по электронной почте поблагодарил за перевод "нескольких сотен тысяч евро".

Как пишет Bild, еще 2 млн долларов неизвестного происхождения поступили на счет 10-летней дочери другого футбольного функционера. Среди ключевых объектов расследования, по информации газеты, является катарская Aspire Academy - один из крупнейших спортивных центров в мире.