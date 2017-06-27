Ивлев: РУСАДА продолжит взаимодействие с WADA по полному восстановлению своего статуса

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), получившее во вторник от Всемирного антидопингового агентства (WADA) разрешение на самостоятельное допинг-тестирование и планирование под присмотром зарубежных специалистов, продолжит взаимодействие с WADA по полному восстановлению своего статуса. Об этом сообщил ТАСС председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев.

РУСАДА получило во вторник от WADA полномочия планировать и координировать допинг-тестирования, используя своих подготовленных должностных лиц по допинг-контролю под руководством назначенных WADA международных экспертов и Британского антидопингового агентства.

"Это серьезный шаг вперед, мы получили от WADA официальное письмо, в котором говорится, что РУСАДА теперь может планировать и координировать тестирование, - заметил Ивлев. - Но нужно обратить внимание - пока под наблюдением международных экспертов, которые работают в РУСАДА, а также Британского антидопингового агентства. Но все равно теперь у нас появилась возможность впервые с ноября 2015 года координировать тестирование и отбирать спортсменов для проведения тестов, пусть и под наблюдением международных экспертов. Мы будем продолжать взаимодействовать с WADA и постараемся выполнить все поставленные перед нами задачи".

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.

Наблюдательный совет РУСАДА утром 27 июня единогласно избрал управляющего партнера компании Ernst&Young Александра Ивлева своим новым руководителем. Заместителем главы совета также единогласно был избран академик Российской академии медицинских наук Владимир Чехонин. Ивлев сменил на этом посту двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву, которая будучи представителем Олимпийского комитета России, по одному из требований WADA не могла продолжать свою руководящую деятельность в наблюдательном совете.