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Футболист "Локомотива" Фернандеш считает, что заслуживает право сыграть на ЧМ-2018

Спорт
27 июня, 18:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

31-летний футболист также рассказал о том, что для него важно помочь "Локомотиву" стать лучше и проявить себя в еврокубках

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Мануэл Фернандеш (в красном)

Мануэл Фернандеш (в красном)

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Футболист московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш сказал, что хочет и заслуживает право сыграть в составе сборной Португалии на чемпионате мира 2018 года в России. Слова португальца приводит пресс-служба клуба.

"Португальцы - чемпионы Европы, это сложившийся коллектив и команда. Кто рискнет поменять чемпионский состав? Если задать вопрос прямо: "Ману, считаешь ли ты, что заслуживаешь быть в сборной Португалии?", я бы ответил - да, заслуживаю. Я уже три года в России и мечтаю сыграть здесь на мундиале в составе португальцев", - сказал Фернандеш.

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"Не думаю, что меня не вызывают в сборную потому что я играю в чемпионате России. Данни (бывший игрок "Динамо" и "Зенита" - прим. ТАСС) тоже играл в России и вызывался в сборную - до тех пор, пока не получил травму. Мне бы очень хотелось думать, что между мной и Данни нет разницы, и я также заслуживаю вызова в сборную", - добавил португалец.

31-летний футболист также рассказал о том, что для него важно помочь "Локомотиву" стать лучше и проявить себя в еврокубках. "Знаете, когда я покину "Локомотив", то хочу обернуться и увидеть, что сделал клуб лучше. Клуб заслуживает совсем других позиций и задач. И я вижу, что сейчас "Локомотив" придерживается этого курса, мы еще покажем себя в Европе".

За московский клуб футболист провел 74 матча и забил 16 голов. В сезоне-2016/17 Фернандеш во всех турнирах провел 26 матчей, забив девять голов и отдав 11 голевых передач. Контракт футболиста с клубом действует до 30 июня 2019 года. За сборную Португалии игрок выступал с 2005 по 2012 год, проведя девять матчей, в которых забил два мяча.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в Москве, Санкт- Петербурге, Сочи, Казани, Саранске, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Волгограде с 14 июня по 15 июля.

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