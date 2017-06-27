Сорокин: доклад Гарсии по ЧМ-2018 подтверждает несостоятельность обвинений западных СМИ

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Доклад Майкла Гарсии подтверждает, что Россия получила право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года абсолютно законно и справедливо, а претензии западных СМИ несостоятельны. Об этом ТАСС заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Полностью доклад бывшего главы следственной палаты комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) Гарсии был опубликован на сайте ФИФА во вторник. В нем указано, что доказательств влияния на выборы страны-организатора чемпионата мира - 2018 нет.

"Прекрасно, что доклад Гарсии опубликован. Мы рады, что это было сделано. К нам нет абсолютно никаких претензий. Достаточно почитать выводы из доклада, касающиеся российской заявки, чтобы убедиться в том, что вопросы, которые возникают у западных СМИ, несостоятельны и не имеют под собой никакой почвы", - сказал Сорокин.

"Доклад отвечает на вопросы, которые нам почему-то по непонятной для нас причине продолжают задавать отдельные иностранные СМИ. Прочитав доклад, они могут получить исчерпывающие ответы", - добавил Сорокин.

Число удивительных вопросов должно сократиться

В докладе отмечается, что российская заявка не полностью соответствовала требованиям к отчетности. "Речь идет о том, что заявочный процесс со стороны ФИФА управлялся вполне конкретными людьми, - объяснил данный пункт доклада Сорокин. - Мы сначала должны были уведомлять обо всех визитах и контактах, а потом нам сказали, что нужно прекратить это делать и больше не беспокоить этой информацией".

"Мы не знали, что это нам могут поставить в вину, впрочем, это и нельзя назвать претензией. Повторюсь, что нам на том этапе в рабочем порядке сказали, что больше не нужно это делать, что они [в ФИФА] понимают большой объем контактов, что не стоит сообщать о каждом из них. Мы действительно тогда часто ездили на различные футбольные форумы, соревнования", - отметил гендиректор оргкомитета "Россия-2018".

На вопрос, стоит ли теперь ожидать, что объем негативной информации о чемпионате мира в России в западных СМИ станет меньше, Сорокин ответил: "О нас не было негативной информации. Негативную информацию о нас взять неоткуда. Были удивлявшие нас вопросы, теперь, исходя из логики жизни, думаю, что они должны или прекратиться или существенно сократиться".

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.