UKAD приветствует решение о допуске РУСАДА к проведению допинг-тестов

Чернобыльская АЭС перешла на ручной мониторинг уровня радиации из-за кибератакиМеждународная панорама 27 июня, 19:32
Неопознанная угроза: есть ли защита от нового компьютерного вирусаЭкономика и бизнес 27 июня, 19:30
Мутко: доклад Гарсии подтвердил правомерность получения Россией ЧМ-2018Спорт 27 июня, 19:27
Гончар и Малкин привезут Кубок Стэнли в Москву в июлеСпорт 27 июня, 19:24
Международный военно-морской салон. ДосьеБиографии и справки 27 июня, 19:19
Работа под наблюдением: РУСАДА разрешено проводить допинг-тестированиеСпорт 27 июня, 19:18
UKAD приветствует решение о допуске РУСАДА к проведению допинг-тестовСпорт 27 июня, 19:13
В Москве пройдет распродажа в помощь детям с заболеваниями печениСоциальная ответственность 27 июня, 19:02
Сорокин: доклад Гарсии по ЧМ-2018 подтверждает несостоятельность обвинений западных СМИСпорт 27 июня, 18:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Британское антидопинговое агентство (UKAD) приветствует решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) разрешить Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) тестирование и планирование допинг-тестов. Об этом ТАСС заявила исполнительный директор UKAD Николь Сапстед.
Ранее WADA допустило РУСАДА к проведению тестирований и планированию допинг-тестов под наблюдением UKAD.
"Мы приветствуем сегодняшние новости о том, что РУСАДА теперь может возобновить тестирование своих спортсменов, - сказала Сапстед. - С февраля 2016 года UKAD проводит программу тестирования для российских спортсменов в период несоответствия РУСАДА. Являясь одной из самых опытных национальных антидопинговых организаций в мире, мы должны делиться нашим опытом с рядом международных партнеров".
WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.