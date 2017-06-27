UKAD приветствует решение о допуске РУСАДА к проведению допинг-тестов

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Британское антидопинговое агентство (UKAD) приветствует решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) разрешить Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) тестирование и планирование допинг-тестов. Об этом ТАСС заявила исполнительный директор UKAD Николь Сапстед.

Ранее WADA допустило РУСАДА к проведению тестирований и планированию допинг-тестов под наблюдением UKAD.

"Мы приветствуем сегодняшние новости о том, что РУСАДА теперь может возобновить тестирование своих спортсменов, - сказала Сапстед. - С февраля 2016 года UKAD проводит программу тестирования для российских спортсменов в период несоответствия РУСАДА. Являясь одной из самых опытных национальных антидопинговых организаций в мире, мы должны делиться нашим опытом с рядом международных партнеров".

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.