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Российские волейболистки обыграли команду Турции в матче Кубка Ельцина

Спорт
27 июня, 19:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3-1

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Женская сборная России одержала победу над командой Турции в своем втором матче Кубка Ельцина по волейболу, который проходит в Екатеринбурге.

Встреча завершилась со счетом 3-1. В другом матче игрового дня сборная Болгарии выиграла у команды Казахстана - 3-1. Также в турнире принимает участие сборная Сербии.

В турнирной таблице российские спортсменки занимают первое место, одержав в двух матчах две победы, второе место делят команды Сербии и Болгарии, далее идут сборные Турции и Казахстана.

В следующем матче россиянки 29 июня сыграют с командой Болгарии. 28 июня состоятся матчи Сербия - Казахстан и Болгария - Турция.

Кубок Ельцина завершится 30 июня.

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