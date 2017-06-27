Российские волейболистки обыграли команду Турции в матче Кубка Ельцина

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Женская сборная России одержала победу над командой Турции в своем втором матче Кубка Ельцина по волейболу, который проходит в Екатеринбурге.
Встреча завершилась со счетом 3-1. В другом матче игрового дня сборная Болгарии выиграла у команды Казахстана - 3-1. Также в турнире принимает участие сборная Сербии.
В турнирной таблице российские спортсменки занимают первое место, одержав в двух матчах две победы, второе место делят команды Сербии и Болгарии, далее идут сборные Турции и Казахстана.
В следующем матче россиянки 29 июня сыграют с командой Болгарии. 28 июня состоятся матчи Сербия - Казахстан и Болгария - Турция.
Кубок Ельцина завершится 30 июня.