Гончар и Малкин привезут Кубок Стэнли в Москву в июле

Чернобыльская АЭС перешла на ручной мониторинг уровня радиации из-за кибератакиМеждународная панорама 27 июня, 19:32
Неопознанная угроза: есть ли защита от нового компьютерного вирусаЭкономика и бизнес 27 июня, 19:30
Мутко: доклад Гарсии подтвердил правомерность получения Россией ЧМ-2018Спорт 27 июня, 19:27
Гончар и Малкин привезут Кубок Стэнли в Москву в июлеСпорт 27 июня, 19:24
Международный военно-морской салон. ДосьеБиографии и справки 27 июня, 19:19
Работа под наблюдением: РУСАДА разрешено проводить допинг-тестированиеСпорт 27 июня, 19:18
UKAD приветствует решение о допуске РУСАДА к проведению допинг-тестовСпорт 27 июня, 19:13
В Москве пройдет распродажа в помощь детям с заболеваниями печениСоциальная ответственность 27 июня, 19:02
Сорокин: доклад Гарсии по ЧМ-2018 подтверждает несостоятельность обвинений западных СМИСпорт 27 июня, 18:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин и тренер команды Сергей Гончар привезут Кубок Стэнли в Москву в июле. Об этом ТАСС сообщил агент Малкина и Гончара Геннадий Ушаков.
В сезоне-2016/17 "Питтсбург" стал обладателем Кубка Стэнли второй год подряд, обыграв в финале с общим счетом 4-2 "Нэшвилл". Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, набрав 28 очков (10+18).
"Они привезут Кубок [Стэнли] в Москву в июле. Трофей будет по дню у каждого из них. В Магнитогорске Кубка не будет", - сказал Ушаков.
В прошлом году Малкин также привозил трофей в Москву.