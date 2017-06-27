Гончар и Малкин привезут Кубок Стэнли в Москву в июле

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин и тренер команды Сергей Гончар привезут Кубок Стэнли в Москву в июле. Об этом ТАСС сообщил агент Малкина и Гончара Геннадий Ушаков.

В сезоне-2016/17 "Питтсбург" стал обладателем Кубка Стэнли второй год подряд, обыграв в финале с общим счетом 4-2 "Нэшвилл". Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, набрав 28 очков (10+18).

"Они привезут Кубок [Стэнли] в Москву в июле. Трофей будет по дню у каждого из них. В Магнитогорске Кубка не будет", - сказал Ушаков.

В прошлом году Малкин также привозил трофей в Москву.