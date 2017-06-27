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Агент: юристы проверяют возможность получения немецким футболистом Бауэром гражданства РФ

Спорт
27 июня, 20:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Томас Боэм отметил, что к защитнику есть интерес со стороны клубов Российской футбольной премьер-лиги

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Роберт Бауэр

Роберт Бауэр

© EPA/FOCKE STRANGMANN

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Юристы проверяют возможность получения российского гражданства 22-летним футболистом немецкого "Вердера" Робертом Бауэром, однако сейчас для игрока это не является приоритетом. Об этом ТАСС сообщил агент защитника Томас Боэм.

"Родители Роберта из Казахстана, его бабушка и дедушка - из России (сам Бауэр родился в 1995 году в немецком городе Пфорцхайм - прим. ТАСС). В настоящее время у Роберта только немецкое гражданство, он играл за молодежные сборные Германии. Возможно, он имеет право на российский паспорт, наши юристы проверяют это, но это не является главным приоритетом для игрока на данный момент", - сказал Боэм по телефону.

"Роберт ни в коем случае не будет делать необдуманных решений, чтобы не навредить себе", - добавил он.

Боэм отметил, что к Бауэру есть интерес со стороны клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). "Но я не буду называть их. Бауэром уже интересовались клубы из России перед началом прошлого сезона, так как у Роберта есть русская родословная, но в данный момент у него контракт с клубом до 2020 года и он счастлив выступать за "Вердер", - отметил агент.

По словам собеседника ТАСС, Бауэром также интересуются клубы из ведущих европейских чемпионатов. "Роберт - молодой и очень разносторонний защитник. Он провел очень хороший сезон в бундеслиге и, естественно, к нему проявляют интерес многие клубы Европы. Роберт не скрывает того, что хотел бы поиграть в Лиге чемпионов, но хочу заверить вас, что он ни в коем случае не будет делать необдуманных решений, чтобы не навредить себе", - сказал Боэм.

Бауэр перешел в "Вердер" в 2016 году из луба "Ингольштадт". В сезоне-2016/17 игрок провел в чемпионате Германии 27 матчей, забив один мяч.

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